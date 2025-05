“No hay certeza sin reglas claras”: Mónica Güicho alerta sobre vacíos en la elección judicial

"No existe un grado de certeza en esta elección porque aún estamos esperando que el INE establezca las medidas de seguridad y custodia para los votos”, advirtió Mónica Güicho, candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la invitación a un rueda de prensa con medios de comunicación en Hermosillo, Sonora, organizada por la asociación patronal NEGOTIUM VERITAS.

La aspirante señaló que este proceso inédito enfrenta serios desafíos en materia de legalidad y transparencia. “Ha sido un reto entrarle a un juego donde las reglas aún no terminan de establecerse y la elección está tan cerca. No habrá representantes de candidaturas en las casillas ni conteo en ellas. Así no puede haber confianza plena”, enfatizó.

Durante el encuentro, Mónica Güicho hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto de manera informada, consciente y libre, subrayando la trascendencia de elegir a quienes impartirán justicia en el país.

“Es un momento inédito para México. Hoy más que nunca es fundamental que el pueblo participe activamente en la construcción de un Poder Judicial más cercano y comprometido con sus causas”, expresó.

En un diálogo abierto con periodistas locales, la candidata respondió preguntas sobre su visión de justicia, su trayectoria y sus propuestas para un sistema judicial imparcial, transparente y con perspectiva social. Reafirmó su compromiso con la legalidad, los derechos humanos y la igualdad ante la ley.

Asimismo, Mónica Güicho destacó que fue la primera candidata en renunciar a su cargo como Magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como un acto de congruencia y respeto al proceso democrático. “Dimos el paso primero, sin esperar a que fuera obligatorio, porque creemos en la legitimidad y en la ética del servicio público”, afirmó.

Reiteró la necesidad urgente de transformar el Poder Judicial para que mantenga su independencia sin perder el vínculo con la realidad de millones de mexicanas y mexicanos. “La justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho accesible para todas y todos”, sentenció.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar este 1 de junio y recordó que aparecerá en la boleta rosa con el número 15.

“Es momento de decidir con responsabilidad y con la esperanza de construir un país más justo”, concluyó.