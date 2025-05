Pablo Gómez, titular de la UIF celebra sentencia contra García Luna en Miami; "vamos a ir incluso más a fondo", asegura

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, habló en entrevista para Heraldo USA, sobre la sentencia que recibió Genaro García Luna, ex secretario de seguridad en la administración del presidente Felipe Calderón, y su esposa Linda Cristina, a pagar casi 2.5 millones de dólares al Gobierno de México, por la Corte de Miami, en Estados Unidos.

Al respecto, Pablo Gómez consideró que esta sentencia es muy relevante porque no se había logrado nunca, "los políticos robaban, se iban, metían su dinero en el extranjero y no se lograba ninguna sentencia contra ellos, ni dentro ni fuera del país", resaltó.

No obstante, dijo, que apenas llegó la administración nueva y la nueva política a finales del 2018, se empezó a averiguar "esta trama corrupta" y se llegó a la conclusión de que había que hacer dos cosas:

En entrevista para Heraldo USA, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que en 2022 hubo una demanda por parte del estado mexicano en una Corte Civil de Miami, en Florida, Estados Unidos.

La defensa de los demandados consideró que este tribunal no era idóneo para recibir una denuncia, porque los hechos se habían llevado a cabo en México, no en Florida, no en Estados Unidos, sin embargo, de acuerdo con leyes norteamericanas cuando el delito o la falta que se persigue, aunque no se haya realizado en territorio estadounidense o en Florida, habiendo repercutido económicamente, civilmente, en el estado de Florida, el tribunal era competente", resaltó.