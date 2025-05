Con Trump, México refuerza diálogo

Las negociaciones entre México y Estados Unidos en el ámbito comercial continúan. Este 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo la séptima llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Mañana se va el Secretario de Economía a Washington a tener una reunión. Seguimos hablando sobre los temas comerciales, nada en particular, sino seguimos negociando, con buena relación y buena comunicación”, informó en la Mañanera en Palacio Nacional.

Y es que el titular de Economía Marcelo Ebrard va a viajar a Estados Unidos para continuar con las negociaciones comerciales, entre otros temas.

Esto porque ayer, la Cámara de Representantes de Estados Unidos redujo a 3.5 de 5 por ciento la tasa impositiva que busca aplicar al envío de remesas desde dicho país al extranjero. México continuará negociando para evitar este gravamen.

El impuesto aún no es definitivo ya que falta su aprobación por parte del Senado, aunque a decir de analistas económicos dicho impuesto no tiene ningún sentido ya que no aumentaría significativamente los ingresos del gobierno estadounidense al estimarse una aportación de tan solo 0.046 por ciento.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que esta disminución responde al trabajo que el embajador de México en Estados Unidos, Estebas Moctezuma Barragán, así como senadores y demás, aunque seguirá buscando que no haya tal impuesto.

“Es algo que vale la pena reconocer, pero vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México ”, subrayó durante su conferencia matutina.

Durante la conferencia, Ebrard, aclaró que es un tema que le toca negociar a la secretaria de Hacienda y Crédito Público con la Oficina del Tesoro de Estados Unidos.

No obstante, subrayó: “estamos totalmente en contra de esa disposición. Primero, porque desde el punto de vista ético, grabas a los más pobres y segundo, porque siento un precedente que va a llevar a medidas de reciprocidad entre todos los países, respecto también a Estados Unidos”.

Para Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Gripo Financiero Base, con el impuesto a las remesas el gobierno estadounidense podría recaudar alrededor de dos mil 266 millones de dólares.

Esto implica que el impuesto no aumentaría significativamente los ingresos del gobierno, pero para México, implicaría un duro golpe para entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Michoacán.

INVERSIÓN

Durante la mañanera, Ebrard destacó que en el primer trimestre de este año, la inversión Extranjera Directa (IED) ascendió a 21.4 mil millones de dólares (mdd), con lo que alcanzó un máximo histórico la entrada de este tipo de recurso.

Esta cifra es 5.4 por ciento mayor a la reportada de enero a marzo del año pasado, la cual ascendió a 20.3 mil mdd

El titular de Economía también anunció que el gobierno de México aprobó la creación de 14 nuevos polos de desarrollo económico, que se suman a los 11 del Corredor Interoceánico.

Agregó que los Polos del Bienestar en el país van a tener incentivos fiscales para atraer mayor inversión extranjera.

