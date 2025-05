Angélica María y Angélica Vale: herencia en el escenario

Angélica María y Angélica Vale se reúnen en el escenario para celebrar su legado, compartir anécdotas y emocionar al público con música, humor y la complicidad única de madre e hija en “Las Angélicas Show”.

La Angélicas se presentarán el 24 de mayo en el Auditorio Nacional, para una presentación fuera de lo común. “Yo nunca había visto a alguien hacer un show así, no he oído nada parecido — y no por nosotras, sino por el formato del show — contamos nuestras vidas, pero las actuamos, entonces nunca estamos sentadas (…) es una energía padrísima que vamos, venimos, brincamos, bailamos, cantamos, imita, echamos relajo. Hacemos de todo”, comentaron Angélica María y Angélica Vale.

Sobre la manera en la que llevarán el show, “La Novia de México”, indicó cómo es que funcionará. “Nada de que ella canta primero y yo canto después, luego juntas y nos vamos, no, para nada. Estamos juntas cantando sus canciones, mis canciones, bailamos, cantamos, contamos nuestra vida. Este show es la historia de nuestras vidas artísticas y personales, pero con comicidad”.

Por su parte, la imitadora mencionó que está contenta de compartir escenario con su misma sangre. “Solamente he hecho el Auditorio una vez, hace muchos años — y lo llenaste sin vergüenza — pero hace mucho tiempo, y de ahí en fuera he ido, pero como invitada a diferentes conciertos, entonces ya presentarme ahí con mi mamá… es muy emocionante”.

Vale recordó el álbum que lanzó con su madre hace una década y que desde ese momento han intentado presentarse juntas. “Cuando estábamos haciendo ‘Dinastía’, dijimos ‘ahora es cuando, vamos a hacer el show’, pero no pudimos — no pudimos — y nadie tampoco había creído en el show (…) y era como lo lógico que siguiera, ¿no? Pero no se pudo, y mira, 10 años después: Auditorio Nacional”.

Además, ambas artistas coincidieron en que no están interesadas en sacar un nuevo álbum. “Es muy difícil la verdad — es que es mucho trabajo — es mucha chamba, pero además ese disco lo grabé porque mi mamá me decía ‘graba mis éxitos porque si no los van a grabar otros y tú no’, y por eso lo hice, por un capricho de mi mamá, pero además no lo promocionaron mucho en su momento”.

Otro de los proyectos que las artistas recordaron, fue “La fea más bella”, telenovela que subrayó la carrera profesional de Angélica Vale, pero que causó miedo en la actriz si llegaba a fracasar por su antecesora colombiana “Yo soy Betty, la fea”. “Nunca nos pusimos a pensar el ridículo que podíamos hacer si no nos gustaba. Que gracias a Dios no pasó (…) Jaime Camil y yo nos volteamos a ver con cara de ‘¡Güey! ¿Qué hicimos? ¿En qué nos metimos?’. Nos enamoramos del proyecto, pero el día que estrenaba nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo que ya había sido mega exitoso y que incluso rompió fronteras… Afortunadamente le fue muy bien”.

Ante la extensa carrera que tiene Angélica María, la primera actriz declaró, con gran humildad, que no siente que haya cambiado algo en la industria, sino que más bien repartió satisfacción a sus fanáticos. “No sabes lo rápido que pasa la vida, gózala (…) tengo 80 y es horrible, hijo, porque no me siento de esa edad, porque tengo tanto que dar todavía (…) Yo no creo haber dejado un legado, simplemente… divertí lo más que pude, que era lo que yo necesitaba hacer, darles felicidad, verlos sonreír, cantar, bailotear y emocionar a la gente”.

Dentro de las situaciones de machismo que se viven en la industria, Vale comentó que; además de la diferencia de sueldos con sus compañeros hombres; solo llegó a experimentar un evento de estas características. “Un productor musical me habló y me dijo, ‘quiero que vengas a mi casa, pero sin tu abuela’. ‘Ah, sí’. Yo tenía unos 16, 17 años. Colgué el teléfono y salí corriendo y le dije a mi abuela, ‘¿este señor está loco? Quiere que vaya sola, ¿cómo por?’. Me dijo, ‘¿si sabes que no te van a hacer un disco nunca?’ Le digo, ‘no, sí, ya entendí’ (…) si no me lo hubieran advertido quizá podría haber reaccionado diferente”.

La conductora de Juego de voces, indicó que a pesar de la gran carrera que tiene su madre, no se aprecia lo suficiente. “Siento que a veces a mi mamá no se le da el reconocimiento que deberían de darle. Porque mi mamá fue pionera en todo: fue la que creó la balada ranchera, la primera que cantó una canción de protesta, la primera en usar videotape en una telenovela, la primera en estar en telenovela a color (…) la primera mujer en llenar dos veces el mismo día, y creo que la única, el Madison Square Garden”.

“Esta carrera es bellísima, no la cambiaría por nada. Es muy difícil. Muchas envidias, muchas muladas, mucha montaña que trepar, mucha paciencia que hay que tener porque no siempre llega lo que quieres o lo que esperas”, agregó Angélica María sobre su vida profesional.

Por último, Angélica María y Angélica Vale, invitaron al público a asistir a su show en el Auditorio Nacional. “Necesitamos que estén ahí porque este show es para ustedes, está hecho para ustedes, para que sepan cuánto los amamos — y para agradecerles tantos años de amor y con harto invitado chido — híjole sí, sorpresas… de las buenas”.

“Nosotros llevábamos 20 años tratando de juntarnos para un show y nomás no sabíamos cómo empezar. Decíamos, ¿cómo lo hacemos? Pero por fin lo logramos”. Angélica Vale

BULLETS:

- Angélica Vale apareció en El Coyote y la Bronca, con Vicente Fernández como protagonista

- Angélica Vale participa en el doblaje de Una Película de Huevos, interpretando a Bibi

- Angélica María debutó en el cine a los 5 años en la película Pecado

- Angélica María participó en más de 30 telenovelas

PAL