"Hemos creado un cambio cultural": Isaac Hernández

Sí o sí, Isaac Hernández (Guadalajara, 1990) desea regresar al escenario del Palacio de Bellas Artes. El bailarín afirma que ha estado trabajando en traer un ballet completo a México, pero los sets de escenografía diseñados para teatros como la Ópera de París o el Metropolitan, “no entran en Bellas Artes”. Tampoco “Despertares”, el espectáculo que cumple 11 ediciones este año, tiene cabida en el recinto de mármol: “Tendríamos que hacer por lo menos una semana de funciones, para poder llegar a las 10 mil personas que tenemos con una función en el Auditorio Nacional”.

Desde Nueva York, donde es primer bailarín del American Ballet Theater, Hernández habla de la próxima edición de su gala, que se presenta en México el 30 de agosto. Dice que “Despertares”, que inició presentándose en Bellas Artes en 2011, ha logrado romper tabúes sobre el ballet: “De cierta manera hemos dignificado la profesión de los bailarines, que en México era muy definida: el ballet es un hobby para niños, para gente rica, cuando llegas a la adolescencia lo tienes que dejar. Creo que ahí se ha notado un cambio muy especial”.

El tapatío ha escalado a los niveles más altos que la danza mundial puede ofrecer y está convencido de que su éxito puede contagiar positivamente en México: “Nos hemos posicionado como algo competitivo ante una cartelera extraordinaria de contenidos, compitiendo con Katy Perry, con Taylor Swift, con todos estos espectáculos que están llegando al país, y el público ha respondido, nos ha apoyado. Eso es un cambio muy evidente, es un cambio cultural: la gente está viendo un espectáculo de ballet como una forma de entretenimiento que es comparable como ir a ver un show de Taylor Swift”.

Con 34 años, el plan de Hernández incluye pensar en garantizar una nueva generación de bailarines: “En el tema profesional he podido ver como muchos de los jóvenes que han recibido alguna beca se han graduado de las mejores escuelas del mundo, como el English National Ballet, el San Francisco Ballet. Ahora hay un par que están a punto de graduarse este año de la escuela del Royal Ballet”.

Si acaso, piensa, su preocupación está en que esos nuevos valores pierdan el interés “de seguir construyendo por México. Que haya ese compromiso de estas nuevas generaciones de construir en lo que se ha empezado, que haya la buena voluntad y la disposición también del público de seguir apoyándolos y que no dependa solamente de fenómenos que se han dado en la historia por historias particulares, sino que se pueda verdaderamente consolidar esta profesión y esta industria como algo que es un bien compartido, que es un gusto compartido”.

Con una apretada agenda, el bailarín no puede ocultar la emoción de debutar en el Metropolitan Opera House: “El otro día pasé por ahí y vi que están poniendo mis fotos para promocionar las funciones, es algo bien emocionante porque yo pasaba por ahí de niño, a los 11 años, a ver el primer ballet que vi en vivo con mi papá y me acuerdo de ver a bailarines que admiraba en esas fotos”.

Lo de Isaac en el ballet también es adrenalina pura, lo necesita para vivir, y es por ello que aún no puede decidir si en el futuro, cuando deje los escenarios, la actuación será su camino. Hernández ha sido invitado en tres ocasiones para actuar, la última con Michel Franco en su película “Dreams”, junto a la actriz Jessica Chastain, presentada en la Berlinale.

“Han sido muchos los regalos que me ha dado esta experiencia, pero para mí en este momento es muy difícil imaginarme de lleno en esta profesión porque me gusta mucho la actividad física y, en mi punto de vista, la actuación no me ha llegado a demandar esa actividad física que tanto me gusta, de llevar tu cuerpo al máximo”. Su aparición en la pantalla grande, sin embargo, no está descartada.

“Voy a seguir considerando estas oportunidades conforme me vayan llegando, pero solamente me involucraré con proyectos que me parecen importantes artísticamente, que son un reto, que son una historia que me parece que merezca la pena contar y que sea de la mano de grandes creadores. No estoy interesado en simplemente aceptar proyectos por querer crear una carrera en la interpretación, solamente consideraré proyectos que me atraigan a mí como artista y que los considere un reto”, remata.

-En Despertares, Isaac Hernández bailará junto a su hermano Esteban

-A partir de junio, en Nueva York bailará en El lago de los cisnes y en Giselle

-También bailará en El cuento de invierno de Shakespeare, donde será el Rey Leontes

