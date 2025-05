Gobernador Rocha Moya construcción de planta potabilizadora de 86 mdp para la zona norte de Culiacán

Una vez que se concluya la planta potabilizadora de la zona norte de Culiacán, se terminará con los tandeos en el servicio de agua potable, adelantó el gobernador Rubén Rocha Moya al poner en marcha estos trabajos, en los que se invertirán 86 millones 993 mil pesos, y que beneficiará a 45 mil habitantes de 28 colonias populares del norte de la ciudad.

Ante cientos de colonos que acudieron al acto de inicio de esta obra, el gobernador Rocha destacó que la construcción de esta planta potabilizadora vendrá a solucionar el problema de escasez de agua en este sector de la ciudad, el cual registra un gran desarrollo urbano durante su administración, pues se continuó el bulevar Enrique Sánchez Alonso, que viene a ser un malecón sobre la margen izquierda del río Humaya, el cual se conectó a su vez con la avenida Álvaro Obregón gracias a la construcción de la prolongación de la calle Velina León de Medina, y además está por concluirse el puente sobre el río que conectará este malecón con el bulevar de Santa Fe.

“Estamos haciéndole el trabajo para que la gente viva mejor, simplemente, para eso es el trabajo que hoy venimos a presentarles a ustedes”, dijo el gobernador del estado y adelantó que se pavimentará también la calle Carlota, para que sea una segunda vialidad que conecte el bulevar Sánchez Alonso con la avenida Álvaro Obregón.

El mandatario estatal refirió que ayer durante su gira de trabajo por la sindicatura de El Salado, anunció que se construirá también otra planta potabilizadora, con una inversión de 60 millones de pesos, que se sumará a otra que ya inició su construcción en la zona oriente de Culiacán, de modo que con estas tres nuevas plantas se mejorará significativamente el servicio de agua potable a los hogares.

Precisó que gracias a la construcción de estas plantas se resolverá el problema por muchos años, para que la gente no esté viendo gotear nada más la llave, que tengan el agua suficiente y eliminar los tandeos de agua en determinadas colonias populares.

“Estas colonias, Las Cucas, El Mirador, Jardines de la Sierra, Los Mezcales, etcétera, van a decir, éstas van a entrar al tandeo porque el agua no alcanza, no, ya le vamos a hacer esta planta y no van a tener que estar esperando a que un día sí y otro no; y esas dos plantas nos van a resolver el problema por muchos años, para que la gente no esté viendo gotear nada más la llave, es decir, que tengan el agua suficiente”, reiteró.