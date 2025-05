Cuando El Águila venció al Diablo

Carlos Reinoso y Horacio López Salgado le dieron al América su segundo título de liga con sus goles, para vencer 2-0 al Toluca en 1971, en la única final que protagonizaron estos mismos clubes que deciden al campeón del CL. 2025 de la Liga MX.

En el ataque de aquel equipo azulcrema estuvo Enrique Borja, quien recordó ese caluroso enfrentamiento que se repite casi 54 años después. “Tuvo mucha intensidad. En la ida quedamos 0-0 y en el Azteca ganamos”, contó a El Heraldo de México.

“Ahí estuvimos, aunque no pude marcar. En el segundo partido entró por mí Horacio y metió gol barriéndose a segundo poste tras centro de (Roberto) Monito Rodríguez. Fue el 2-0 porque antes Carlos metió un golazo”, explicó.

América y Toluca llegaron a esa final por ser líderes de su sector. “Fue la primera vez que se jugó por grupos y se jugó una final”, agregó Borja, quien ve similitudes entre aquel equipo y el del DT André Jardine: “por la clase de jugadores, seleccionados mexicanos y extranjeros”, dijo.

Entre esas historias que se cruzan, el exdelantero de las Águilas reveló que, antes de firmar con Pumas, club que lo debutó, pudo jugar con los Diablos, con los que se fue a probar después de jugar con la selección de preparatorias.

“Mi papá me llevó a probarme ahí porque era amigo de Fernando Gavilán García. Ya me iban esa semana, pero cuando llego a mi casa, ya me estaba esperando un cazatalentos de la UNAM, Jesús Tapatío Meza, que me llevó a las oficinas donde salgo con mi contrato firmado”, compartió.

Sobre el duelo por el título del CL. 2025, Borja prefiere no pensar aún en el tetracampeonato del América: “primero deben jugar y ver que pasa el jueves y domingo. Toluca siempre ha tenido muy buenos equipos como ahora”, atizó.

