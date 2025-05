Un poema, decía Paul Valery, se escribe para expresar una sensación de universo. En primer lugar sirve, a quien lo hace, de instrumento para captar el orden que preside las relaciones entre los seres. Es pues una clave, en las dos acepciones del término, llave para abrir la puerta de una realidad armoniosa y lenguaje cifrado. Porque la poesía, aunque usa las palabras cotidianas las usa para otros fines que los utilitarios de la conversación y los organiza de otro modo, prestándoles, o bien un nuevo matiz a la significación o bien otro significado.

Pero es mentira que la poesía sea inaccesible. Es tan accesible como una definición científica y requiere menos adiestramiento para ser comprendida. Se comunica más fácil, más inmediatamente porque su verdad está traspasada de emoción.

Y el poeta, a diferencia también del científico, no puede ser impersonal. Aspira a expresar lo eterno, pero desde sí mismo que es limitado y cambiante y perecedero. Así, aunque no pueda eludir la autobiografía, necesita rechazar la anécdota, oponerse a toda tentación de superficialidad para poder excavar cada vez más hondamente dentro de sí mismo hasta encontrar ese punto en el que su origen y su destino se unen con los del mundo. Necesita romper su soledad de individuo para volver a ligarse con lo demás. En este sentido puede decirse que la poesía es una actividad religiosa. Tal es, según mi criterio, la función de un oficio que dadas sus apariencias de inutilidad se considera -muchas veces por quienes se consagran a él y siempre por quienes no se consagran, como un fraude.

*El documento, que forma parte de la exposición Un cielo sin fronteras. Rosario Castellanos, Archivo inédito fue mecanografiado por la autora mexicana en hojas que llevan un membrete del Gran Hotel Ancira, de la ciudad de Monterrey. La cédula ubica el documento como Ensayos literarios, Rosario Castellanos, 1950-1955.

Por Rosario Castellanos

EEZ