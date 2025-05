Rosario Castellanos y la invención de la palabra

Evocar el nombre de Rosario Castellanos es aludir a una obra fundamental en nuestras letras. Si bien las celebradas reiteraciones de su literatura no desmerecen frente a los homenajes con motivo de su centenario, estas líneas no tienen como pretensión, por ahora, destacar la sensibilidad de su poesía o la elocuencia de su narrativa, sino la de instalar en el presente la permanencia de su palabra, aguda y crítica, frente a las problemáticas que perduran.

Castellanos fue, a la par de una destacada creadora de versos, relatos y piezas dramáticas, una pensadora. El mote de intelectual nunca le acompañó en vida, sin embargo, con el paso de los años, sus reflexiones sobre variedad de temas vinculados con los ámbitos social, político y cultural le merecen hoy el epíteto con el cual se ha investido el Parnaso de la egolatría y la vanidad en la vida pública.

El ejercicio de su crítica tuvo la forma del ensayo, cuya naturaleza le permitió ahondar en sus preocupaciones iniciales: la condición de la mujer y su papel en la cultura. Con su tesis de maestría en Filosofía, Sobre cultura femenina, se ubica en la tradición de la literatura filosófica de género, debido a que en ella no solo exhibió las falsedades dichas por Paul Julius Moebius, Arthur Schopenhauer y otros autores sobre la mujer, sino que también planteó cuestionamientos ontológicos acerca de la cultura como una vía de trascendencia no exclusiva para los hombres. El aporte de sus ideas en esta exposición es comparable con el de otras pensadoras como Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf y Simone de Beauvoir.

Desde la erudición y el análisis combatió aquello que por cotidiano suele pasar por el lente de la invisibilidad. Las costumbres mexicanas, como las llamó, no escaparon de su revisión crítica. Evidenció todas esas conductas habituales y maniqueas que aún condicionan la libertad de la mujer: las restricciones para profesionalizar una vocación, las exigencias del matrimonio y las demandas de la maternidad. Sobre esta última, sus palabras nos recuerdan que no existe registro alguno de que, en todas las culturas y a lo largo de la historia, esta sea lo mismo que un valor. Por lo tanto, no deberá, escribió, ser una imposición ni mucho menos un atentado contra la determinación individual de quienes la rechacen por los motivos que sean. Sus reflexiones en torno a la condición de la mujer en nuestro país se distanciaron de la beligerancia de algunos feminismos —preciso mencionar que ella no se consideraba feminista— para aproximarse con mayor lucidez a la problemática. De esta manera, instó a resolver primero las diferencias sociales entre mujeres antes que pretender la igualdad de género, así como a erradicar la individualidad irreductible que también las hubo y ha limitado. Castellanos fue ante todo una intelectual autocrítica, pues sus opiniones no eximieron a sus congéneres de los determinismos con los cuales ha sido cercada su identidad.

La búsqueda de la verdad se tradujo en una de sus mayores preocupaciones. En sus artículos periodísticos expresó inquietud por la legitimidad. Durante los años convulsos de la década de los 60 fue puntual en condenar los actos de la demagogia y en señalar a quienes disfrazaron de razón —bajo lo que calificó como la ceguera del patrioterismo— la cobardía. Desde luego, esta postura le trajo reconocimiento pero también detractores, debido a que hizo de la ironía el sello de los cuestionamientos y de la conversación el tono del oficio.

Así, condenó todas las dimensiones en que se manifiesta la violencia. Desde la que se suministra en pequeñas dosis para garantizar efectos a largo plazo —y que durante mucho tiempo ha intentado callar la voz de las mujeres—, hasta la enconada, que por su brutalidad mutila de tajo la protesta y la inconformidad —la cual ha hecho desaparecer a tantos pueblos indígenas—.

Su versatilidad literaria destacó e hizo contraste con la de muchos de sus coetáneos, tanto escritoras como escritores, pues en todos los géneros resolvió plantear la evidencia de lo habitual, la denuncia de lo arbitrario. Para la poeta la palabra fue la significación primera de la realidad; para la narradora, el mecanismo de la memoria. En cambio, desde su reflexión como intelectual, el uso de la palabra fue sinónimo de la verdad, misma que ha tenido como cualidad dar vida a la justicia. Resulta esencial hoy en día reconocer en la figura de Rosario Castellanos un antecedente de la lucha permanente por preservar la verdad, aquella que se construye a través de la libertad de expresión, la confrontación de los atavismos y la inteligencia.

Por: Omar Armando Alonso

