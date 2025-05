Rosario Castellanos, de empatía con el otro, con el diferente

Gabriel Guerra Castellanos comenzó a leer a su madre cuando tenía nueve años, el primer libro en el que se sumergió fue Balún Canán. Los libros ayudaron al pequeño Gabriel a conocer mejor a Rosario Castellanos, a entender su dimensión intelectual. “Por niño que seas, el primer momento en que supe que era especial fue cuando vi un libro con su nombre; el papá de mi amigo tenía un cochesote, pero no un libro con su nombre en la portada, el de mi amiga tenía una albercota, pero no esto”, rememora.

Cuando la escritora murió el 7 de agosto de 1974 —a consecuencia de un accidente casero, mientras se desempeñaba como embajadora en Israel—, Gabriel tenía 12 años y la altura de su madre volvió a revelarse: “Primero fue con la noticia del fallecimiento y el alud de titulares en los periódicos, las esquelas; un segundo momento fue el velorio en Bellas Artes y, después, el sepelio en la Rotonda, la presencia del Presidente de la República, de su esposa, el cariño, el afecto de los dos”.

Con los años, y una lectura más formal de lo que su madre escribió terminó por encontrarse con ella. Aunque las ideas, las palabras, los argumentos fueron el pan de cada día en la casa familiar: “Era muy común, suena muy sangrón, pero era lo cotidiano. A los niños nos sentaban en la mesa de los grandes, podíamos participar en las conversaciones, cosa que no era usual, tengo amigos que tuvieron algún momento así con su padre, con su madre, con su abuelo, pero era poco frecuente, y aquí no”.

En casa, Rosario Castellanos instauró la misma apertura intelectual y el rigor profesional que caracterizó lo que surgió de su máquina de escribir: “Cuando viví en Israel con mi madre, de 71 a 74, todas las tardes que ella regresaba de su trabajo en la embajada, se encerraba un rato a escribir, y yo escuchaba el tecleo, tecleo, tecleo. Cuando este terminaba era mi señal de que ya era prudente entrar o asomarse”. La anécdota está referida en la exposición Un cielo sin fronteras. Rosario Castellanos: archivo inédito, que se exhibe en el Colegio de San Ildefonso con objetos personales, documentos e imágenes que se mantuvieron bajo resguardo familiar tras la muerte de la diplomática. En la misma sala, Guerra regresa a los recuerdos: “Hay una parte personal, muy individual, pero evidentemente es en las lecturas donde acabó de entenderla, pero yo la leo con una triple visión: la de hijo, lector y analista”.

EMPATÍA CON EL MUNDO

De vuelta a la exposición en San Ildefonso, una frase de Rosario Castellanos resalta: “Desde mi infancia, alterné con los indios (…) Me sentía en deuda, como individuo y como clase, con ellos. Esa deuda se me volvió consciente al redactar Balún Canán”. Pero no solo por los indígenas, con los que convivió en la infancia, sentía responsabilidad Castellanos: “Siempre procuraba entender la visión del otro, del diferente”, dice su hijo.

“El diferente podía ser el indígena, la mujer indígena, la mujer en general, pero las grandes mentes solo se completan cuando tienen empatía con el mundo que las rodea, de otra manera se quedan en lo abstracto, y en este caso, Rosario Castellanos tenía una enorme empatía con el mundo que la rodeaba, con el mundo que le tocó vivir desde niña y con los más desvalidos, desprotegidos, abandonados por su sociedad, por su país”, piensa Guerra.

Si hay un rasgo intelectual de su madre con el que el analista político se queda es con el de una mujer siempre inquieta, “la de una persona que siempre cuestionaba”. Pero en esa relación, como él mismo dice, hay más lecturas e inevitablemente vuelve la personal: “Como madre era muy cálida, muy cercana, muy cariñosa, y en los años en Israel todavía más”.

“Estábamos los dos ahí, ya se habían divorciado mis padres, mis medios hermanos se habían quedado en México con mi papá, los hijos de mi papá, no de ella, entonces tuvimos una relación de gran cercanía, de gran convivencia, de muchas lecturas, de muchas historias platicadas”, rememora. En su último artículo periodístico, encontrado después de su muerte, Rosario Castellanos escribe a su hijo en forma de carta: “Yo, por ejemplo, borro todas las cicatrices del pasado, desatiendo todas las presiones del presente, me olvido de todas las amenazas del porvenir con sólo mirar una tarjeta postal a colores que representa el Calendario Azteca y que dice: “Estoy muy contento. Saludos”. Y firma Gabriel”. En la distancia, la madre recuerda al hijo con cariño y sus breves palabras de niño la reconfortan.

Tras la pérdida de la madre siguió el dolor para Gabriel y el trabajo para superarlo. "No es lo mismo el duelo a los 12, a los 13 años, que a los 22, que a los 32, que a los 50. Nunca deja de ser un duelo, pero adquiere circunstancias, momentos diferentes, sensaciones diferentes y valoraciones diferentes". Al final, sin embargo, considera que su madre "sigue viva, presente, activa y muy vigente" como escritora, como poeta y como intelectual.

Su voz resuena no sólo en el recuerdo, o como parte de una conmemoración, sus palabras, sus libros siguen poniendo acento en problemas que sufre el país y los mexicanos, en realidades de las que fue consciente y donde ella se ubicó con entereza, porque dice Guerra: "Ella tenía muy claro el papel que tenía que jugar un escritor en la sociedad".

De acuerdo con esa cualidad, ¿qué pensaría Rosario Castellanos de la situación que vive el mundo y México en estos momentos? "Yo creo que entendería y valoraría las muchísimas cosas que han cambiado para bien, lamentaría las muchas cosas que han cambiado para mal, y se sorprendería de las muchas cosas que siguen igual”, piensa su hijo Gabriel.

La exposición Un cielo sin fronteras. Rosario Castellanos: archivo inédito se exhibe en el Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro Histórico de la Ciudad de México) hasta el 24 de agosto.

Por Luis Carlos Sánchez

