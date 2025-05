No permitiremos que se atente contra el buen funcionamiento del Gobierno de la CDMX: Martha Ávila

La presidenta del Congreso de la Ciudad de México, así como Coordinadora de la Fracción de Morena en el Hemiciclo, Martha Ávila, rechazó los actos de violencia como los perpetrados la mañana de este martes en la Avenida Tlalpan de la capital del país, en donde fueron asesinados Ximena Guzmán y José Muñoz, ambos colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al tiempo que externó su total y absoluta solidaridad con las víctimas del ataque así como con la funcionaria.

Así lo declaró en entrevista con Óscar Mario Beteta en Heraldo Radio, en donde aseguró que las instituciones públicas rechaza ente tipo de acciones de violencia y que se atente contra el buen funcionamiento del Gobierno de la Ciudad: "Expreso mi mayor disposición para colaborar con todo lo que sea útil y necesario en el ámbito de nuestras competencias para esclarecer estos hechos y se deslinden responsabilidades", expuso.

La diputada morenista hizo a su vez un llamado a la mesura y a la sensatez, puesto que en las redes se han realizado señalamientos injustos e infundados para estigmatizar a estos funcionarios que dieron su vida para ponerla al servicio de todas y de todos, enfatizó: "Y en realidad eso solo los revictimiza."

Ávila destacó que en la capital del país se cuenta con una estrategia consistente de la Jefa de Gobierno destinada a combatir la inseguridad. "La misma, ya está brindando buenos resultados y prueba de ello fue el informe que nos dio y hay que continuarla y robustecerla para tener una ciudad más segura para todas y todos", apuntó.

Pedimos que se llegue al fondo y que no haya impunidad: Martha Ávila

Tanto Ximena como José eran el brazo derecho de Brugada, destacó Martha Ávila. FOTO: Especial

Martha Ávila dijo que ya existen varias líneas de investigación en torno a este caso y que ya se está trabajando en ello por lo que como legisladores van a esperar: "Por supuesto, hacemos un llamado para que se investigue y se llegue al fondo y no haya impunidad y se detenga a los autores materiales de estos hechos tan lamentables de lo que sucedió hoy."

La Diputada descartó que el móvil del ataque sea el trabajo que realizaban los colaboradores con la Jefa de Gobierno o su propia cercanía: "Los compañeros jugaban un importante papel y que han jugado desde hace muchos años, ambos estuvieron en la alcaldía de Iztapalapa con la hoy Jefa de Gobierno y eran grandes funcionarios, su brazo derecho. Ximena como Pepe eran grandes personas y grandes seres humanos".

Finalmente Ávila destacó que este es un momento en el que los capitalinos, y como sociedad, deben mantenerse en pie, unidos, y que estos hechos "dolorosos nos dé fortaleza para seguir avanzando en esta estrategia de seguridad que ha planteado la Jefa de Gobierno. Hoy tuvimos una muestra de cerrar filas y hacer frente dentro de nuestras facultades en el Congreso de la CDMX", concluyó.

Un suceso trágico y desafortunado que nos da indignación y tristeza: Jesús Sesma

El Congreso de la CDMX envió como mensaje que de este tema no se hiciera debate político, expuso Sesma Suárez. FOTO: Especial

Por su parte, Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Partido Verde Ecologista en el Congreso de la Ciudad de México y presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró los hechos de violencia de esta mañana como un suceso trágico y desafortunado, que les da indignación y tristeza, así lo expuso en entrevista con Óscar Mario Beteta en Heraldo Radio.

"Es un momento de duelo, como poder legislativo extendemos nuestra solidaridad y cariño a las familias de Ximena y de Pepe. Estos seres humanos que fueron acribillados de la manera más terrible," y aseguró que nada justifica la violencia; "Desde el Poder Legislativo pedimos solidaridad y unidad, confiamos en que las investigaciones van a ser exhaustivas y que se van a esclarecer", puntualizó.

El Congreso de la CDMX envió como mensaje que de este tema no se hiciera debate político, añadió: "Que de manera muy sensible los tres poderes -el judicial, el legislativo y el ejecutivo- y así como la sociedad mantengamos la unidad para que esto no quede impune y no vuelva a repetirse para ninguna persona".