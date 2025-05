Gloria Trevi dueña de su música con su nuevo álbum “El Vuelo”

La cantante y compositora mexicana Gloria Trevi, lanzó un nuevo álbum titulado “El Vuelo”, bajo su propio sello, Great Talent Records. “Yo estoy muy agradecida con las disqueras con las que estuve (…) pero lo que es maravilloso en este momento es ser dueña de mi catálogo, o sea que ahora estoy creando una herencia con mi música, que no es para otros, que es para mí y para mi familia”, comentó la artista.

Actualmente se estila más sacar temas de manera individual, por lo que Trevi se aventuró al realizar este proyecto, aunque lo cierto es que le ha ido de maravilla. “Ya mucha gente no está haciendo álbumes, están haciendo sencillos, entonces a mí se me hace que es algo increíble sacar un álbum y darle un concepto. Tomé ese riesgo en una generación que tal vez no esté muy acostumbrada a eso, sin embargo, siento que ha sido fabulosa la respuesta de la gente”, mencionó Gloria.

La regia indicó que este álbum no tiene un solo estilo musical, sino que oscila entre muchos de ellos. “No se queda en un solo género, va caminando por varios. O sea, empieza con ‘Para Querer Como Te Quiero’, una cumbia que tiene algo de bachata, luego nos vamos a algo más regional, que es ‘Mientras Tú Te Ríes De Mí’, y luego nos vamos a otra canción que es una poderosa balada que tiene violines, pero combinados con una guitarra eléctrica súper mega rockera”.

Créditos: (Especial)

Uno de los sencillos que forman parte de este nuevo disco, es justamente “El Vuelo”, el cual inicia de la misma manera que su éxito “Todos me Miran”. “Me llega la canción, y cuando yo la empiezo a oír, dice: ‘tú me hiciste sentir que no valía’. Y dije: ‘¿estos no saben que yo tengo una canción que empieza exactamente igual?’. Yo creo que yo sentí lo que mucha gente cuando la empezó a oír por primera vez, pero luego dice ‘ahora me vengo a despedir, ahora yo salgo sola, me voy por ahí’, y amé la canción”, explicó Trevi.

“Para Siempre Triste”, le da cierre al álbum de Trevi, en donde colaboró con la española Mónica Naranjo. “Quería hacerlo en dueto con ella porque tiene una voz y un poder como místico, entonces es como si yo fuera con la amiga que es fuerte o con la amiga que tiene poderes, hasta me imagino la canción como de Disney. El productor es Humberto Gatica y grabó cuerdas en Budapest”.

La artista mexicana declaró que el tema “Mientras Tú Te Ríes De Mí”, fue inspirado por una situación de desamor que vivió uno de sus hijos. “Lo único que te puedo decir es que nunca me ha dolido tanto

el corazón como el corazón que le rompieron a mi hijo. Las veces que me rompieron el corazón a mí no se compara con ver a mi hijo abrazándome, llorando como cuando era chiquito y es que cuando ustedes los hombres lloran por amor está cañón (…) resulta que él le había regalado su sudadera favorita a una chica y como a la semana, la chica sube en Instagram una foto con otro chavo con la sudadera puesta”.

Sobre la controvertida carátula de “El Vuelo”, Gloria expresó su felicidad porque dio de qué hablar. “La portada es un viaje al espacio, entonces estoy de astronauta y fue una portada orgullosamente muy polémica y lo digo con orgullo. Me gusta que no pase desapercibida. O sea, qué triste hubiera sido que hubiera salido la portada y no hubieran dicho nada, pero hubo a quienes no les gustó, hubo a quienes sí y de repente todos empezaron a subir fotos de astronautas y otros proponían cómo debería haber sido la portada.”

Gloria afirmó que se siente especialmente agradecida con el Todopoderoso por haber consumado este proyecto. “Híjole, este disco tiene dedicatorias para muchas personas, depende de la canción y del momento que estés atravesando en tu vida (…) si yo tuviera que dar un agradecimiento sería a Dios que me ha dado vida hasta el día de hoy para poder lograr esto”.

Créditos: (Especial)

Para celebrar el lanzamiento de las 12 canciones que componen este álbum, Trevi seguirá con sus presentaciones alrededor del globo, en lo que será un auténtico festejo “Se llama La Fiesta, pero cuando yo digo La Fiesta, no es una fiesta, es ‘La’, Fiesta y más les vale que si van, vayan bien VIP, porque si no se van a quemar. O sea, va a estar súper y es para toda la gente”, comentó la también actriz.

Con tantos pendientes, la compositora mencionó que no se ha podido detener a analizar todos sus logros. “Estoy viviendo el presente y voy hacia el futuro. Entonces yo ahorita, imagínate, de aquí me tengo que ir a una junta para platicar de cómo va a ser el escenario y hacer las correcciones, tenemos que escoger los bailarines, ver los vestuarios y tenemos que ver los props. O sea, no he tenido chance de reflexionar, pero sí te puedo decir que he sentido una responsabilidad muy fuerte”.

Gloria Trevi también declaró que es la carga de trabajo la que la mantiene enfocada en su futuro. “Sané muchas heridas, porque hay cosas que pasan en mi vida que quieren arrastrarme hacia el pasado, pero este álbum y trabajar en él me ayuda a no voltear hacia atrás. Me hace seguir viendo hacia adelante (…) me sana el trabajar, hacer y crear cosas”.

“Al público muchísimas gracias porque ya han convertido en éxitos a ‘Cueste lo que Cueste’, ‘Q.E.P.D’, ‘Cobardía’, y ahora ‘El vuelo’, que está entrando fuertísimo, ya está número uno en Perú. Yo digo, ¡guau! Acaba de salir la canción. Me doy cuenta de que la canción de ‘No Estás Sola’, está entre las 500 más escuchadas del mundo y ni la estamos promoviendo. Es maravilloso, me siento bendecida y muy agradecida”, declaró la cantante.

CITA:

“Saber que no está detrás de ti una transnacional y que aún así estás número uno en iTunes (…) se siente bonito, y aquí ya no se puede decir, ‘la disquera no la apoyó’”. - Gloria Trevi

BULLETS:

Se presentará en la Arena Ciudad de México el 27 de junio.

Próximamente se presentará en Chile, Colombia, Perú y España.

El sencillo “El Vuelo”, debutó en #1 en iTunes México, Perú y Costa Rica.

Ana Bárbara fue parte de las compositoras del álbum.

Nació el 15 de febrero de 1968 en Monterrey.

Trevi tiene casi 4 millones de seguidores en YouTube.

Por Gerardo Salvador Sánchez Arriaga

gerardo.sanchez@elheraldodemexico.com

EEZ