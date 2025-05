En el Día Nacional de las y los Psicólogos, subraya ISSSTE cuidado de la salud mental

En el Día Nacional de las y los Psicólogos, que se conmemora el 20 de mayo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, reconoce la labor de estos profesionales, por lo que subraya la importancia de cuidar la salud mental.

De acuerdo con la coordinadora de Salud Mental y Adicciones de la Zona Norte del ISSSTE, Gabriela Guillen Millán, procurar la salud mental conlleva atender situaciones complicadas de la vida cotidiana con atención psicológica. Asimismo, llamo a la población a evitar estigmas sociales en contra de quienes acuden a terapia.

“Ya estamos rompiendo este estigma de decir: ‘la salud mental es estar loco’. La salud mental tiene que ver con situaciones de la vida cotidiana que se tienen que atender porque generan sintomatología que estamos normalizando, entonces pienso: ‘me duele demasiado la cabeza porque tengo algo mal’, pero no, es porque a lo mejor tengo alguna preocupación consciente o inconsciente que me genera sintomatología física”, explicó.

Gabriela Guillen señaló que las y los psicólogos forman parte de un cuerpo multidisciplinario, que atiende la salud mental de las y los pacientes, y señaló que los trastornos más comunes identificados en consultas psicológicas en el ISSSTE son la ansiedad, la depresión y el consumo de sustancias, como el tabaco.

Procurar la salud mental y evitar sintomatología conlleva atender situaciones complicadas de la vida cotidiana con atención psicológica Foto: Cortesía

“Es importante reconocer a los psicólogos porque hacen un gran esfuerzo para cuidar la salud mental. Nos llegan pacientes y me dicen: ‘tengo esta sintomatología: preocupación frecuente, me sudan las manos, estoy con constante pensamiento acelerado’. Y estos síntomas de ansiedad parece que los normalizamos, hasta que de pronto alguien les dice: ‘esto no es normal’, es cuando entonces empiezan a tocar puertas y a buscar quién les diga qué es lo que está pasando. Estas situaciones de la vida común a las que todos nos enfrentamos, son motivo para ir a una consulta”, dijo.

Indicó que el ISSSTE atiende a toda la población derechohabiente y quienes solicitan más el servicio de psicología son los adultos mayores.

“Hay muchos adultos mayores que llegan a la consulta, pero atendemos de todas las edades: niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad”, comentó.

Agregó que en la Estrategia Transversal de Atención Primaria en Salud ECOS para el Bienestar se incorporó la salud mental como uno de los pilares de este programa, y aseguró que este servicio es de los que presentan un mayor auge.

De acuerdo con el Anuario 2024 del ISSSTE, durante ese año el Instituto realizó a nivel nacional 235 mil 425 consultas externas en psicología, las cuales corresponden a primer, segundo y tercer nivel con 100 mil 262, 96 mil 487 y 38 mil 676 servicios, respectivamente.