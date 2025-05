Elección es una oportunidad: Paula María García

Con la elección para ocupar diversos cargos del Poder Judicial, los nuevos jueces, magistrados y ministros tienen la oportunidad histórica para lograr el fortalecimiento institucional y la credibilidad social de los ajusticiables, afirmó Paula María García Villegas Sánchez Cordero.

En entrevista con El Heraldo de México, la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó que en la impartición de la justicia no deben permitirse ni regirse por intereses personales, porque el único objetivo que tiene, como ha sido siempre en sus años de carrera judicial, es servir a la gente.

Proveniente de una familia formada en el derecho, la actual magistrada federal, interesada especialmente en temas de medio ambiente, sociedad, derechos humanos, niñez y adultos mayores, adelantó que los nuevos juzgadores tendrán la responsabilidad primordial de, con el voto, no fallarle a la ciudadanía en la aplicación de la ley.

“Para la buena aplicación de la ley, tiene que haber fortalecimiento institucional, ya que tenemos una responsabilidad histórica con el pueblo y no le podemos fallar al pueblo de México, y esa responsabilidad radica en que debemos acercarnos a la persona justiciable, y todo esto ya lo hacía, yo soy una juzgadora cercana”, dijo.

García Villegas, defendió la decisión que se tomó desde el Poder Ejecutivo y la aprobación en el Legislativo para sacar adelante la reforma al Poder Judicial que requería de una oxigenación ante el cúmulo de irregularidades que se presentaban.

“La justicia tenía que oxigenarse internamente, en términos de personas juzgadoras, tenía que venir gente de afuera, ya estaban demasiados adentro, había juzgadores, en este estudio, que llegaron a tener hasta 16 familiares; yo no tengo ningún familiar en área jurisdiccional, a nadie de las 55 mil personas, contrario a lo que se cree, no tengo un solo familiar, no tengo un solo privilegio”, expuso.