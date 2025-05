Edith Márquez: un disco soñado

La cantante Edith Márquez celebra la música mexicana con una nueva versión del tema clásico “Me gustas mucho”, que hizo famosa la cantante Rocío Dúrcal, en los ochentas. “Es un tributo a Rocío Dúrcal, a su música, al legado que nos dejó. Bueno, canciones de Juan Gabriel interpretadas por ella que hicieron historia, porque incluso en México le pusimos la española más mexicana”.

Y recordó, “yo crecí con sus canciones, mis papás la escuchaban todo el tiempo, entonces para mí este era un disco muy soñado”.

La intérprete compartió, “este disco es desde el amor y el respeto más profundo que siento por ella y quiero dar lo mejor a mi público. Al álbum le ha ido muy bien, tú sabes que ahora se saca canción por canción y es complicado hablar del concepto en general, ya no es como antes, que podíamos sacar el disco con las fotos, con los agradecimientos y todo. Creo que hay que adaptarse a las nuevas cosas y creo que mi público, también se ha adaptado a esta nueva dinámica”.

“Me gustas mucho” fue el tema elegido por Márquez para seguir celebrando la vida y obra de La Durcal. Dicha canción, compuesta por el legendario Juan Gabriel, toma un nuevo aire en voz de la artista mexicana, quien logra plasmar su personalidad en cada nota.

En cuanto al tratamiento musical, la nueva versión rescata los arreglos originales, al tiempo que suma nuevos elementos sonoros, los cuales, al mezclarse con la voz de Edith, hacen de este sencillo un perfecto equilibrio.

La canción también cuenta con un video oficial, donde Edith se acompaña de un mariachi tradicional, desplegando todo su porte y elegancia.

Sobre lo que piensa de sus seguidores aseguró, “los comentarios del público son los que más me llenan el alma, de amor y de ganas de seguir haciendo las cosas siempre con esta pasión que siento cuando me meto a un estudio”.

“Nadie creía que yo venía de un grupo como Timbiriche, que era totalmente pop, entonces cuando saco mi disco solista, me abre las puertas al mundo del espectáculo, luego sacó el segundo y dije, ‘si el público sigue comprando mis discos y van a verme a los shows, creo que voy por buen camino’”.

Edith recordó su encuentro con la cantante española, “tengo un gran agradecimiento con Rocío Dúrcal, ya que me entregó mi primer disco de oro, y no sabía que hacer, me acuerdo que empecé a temblar y de pronto ella me agarró fuerte”.

