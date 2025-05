Se reconoce a maestras y maestros de México con Sorteo Zodiaco

Para distinguir el Día de la Maestra y el Maestro, la Lotería Nacional, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), dedicó su Sorteo Zodiaco No. 1703 a las y los docentes de México, que a través de la imagen de la poeta, escritora y profesora de filosofía, Rosario Castellanos, reconoce la labor de quienes dedican su vida a impartir conocimiento y formar a las nuevas generaciones que construirán el futuro del país.

Al tiempo de dar la bienvenida, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, reconoció el compromiso y dedicación de la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, quien nos ha mostrado en la cápsula Mujeres en la Historia que la voz femenina también es parte de la construcción nacional.

Docencia: compromiso y fortaleza nacional

La directora Olivia Salomón, mencionó que mediante el Sorteo Zodiaco No. 1703 se rinde homenaje a la noble vocación de enseñar y, al mismo tiempo, se celebra la educación pública, así como a quienes la sostienen con dedicación y compromiso: las maestras y los maestros de México.



En su mensaje, dio a conocer que para homenajear a las y los docentes se destacó la imagen de Rosario Castellanos: "una maestra de pensamiento, una voz que educó desde la palabra, una mujer que convirtió su obra en un acto pedagógico y liberador".

Noticias Relacionadas Conmemora Gobierno de México a las maestras y maestros del país, con la emisión de Estampilla Postal y Develación de Billete de Lotería

Olivia Salomón enmarcó que la entidad se suma a impulsar la convicción del segundo piso de la Cuarta Transformación que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno ha trabajado para que la educación deje de ser un privilegio y se fortalezca como derecho: "Que este billete y este sorteo sea una afirmación viva de que, en este país, educar sigue siendo uno de los actos más revolucionarios", acertó.

Olivia Salomón, mencionó que mediante el Sorteo Zodiaco No. 1703 se rinde homenaje a la noble vocación de enseñar

Foto: Especial

En representación del secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, se dirigió a las y los maestros del país para reconocer la entrega de sus vidas en las aulas del país, haciendo de las escuelas espacios esenciales en la transformación y construcción social tanto de las familias como de las comunidades.

Al enfatizar que es indispensable la labor de las y los maestros para mantener la escuela pública como institución, Juárez Pérez añadió que "La Nueva Escuela Mexicana reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros en la construcción de la ciudadanía y su condición de intelectuales que convocan al saber en distintos espacios de formación, dentro y fuera de la escuela".

Finalmente, celebró a quienes se dedican a incentivar el amor por la enseñanza y el aprendizaje y se convierten en el primer ejemplo, primer impulso o primer refugio de millones de niñas y niños de todo el país.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Zodiaco No. 1703 contó con un total de 24 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de siete millones de pesos correspondió al billete de signo Leo No. 3973, cuya serie fue dispuesta para su venta en Guadalajara, Jalisco; el segundo premio de un millón 100 mil pesos, correspondió al billete de signo Leo No. 9906, y fue dispuesta para su venta en Ciudad de México; el tercer premio también por un monto de un millón 100 mil pesos, correspondió al billete de signo Sagitario No. 7582, la cual se dispuso para su venta en Ciudad de México.

Los reintegros correspondieron al signo Leo y número 3.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en:

https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1703.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí: