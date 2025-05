Revolución emocional

Con el objetivo de dar acompañamiento emocional a las personas, en 2020 salió al mercado Yana, plataforma creada por Andrea Campos, quien empleó inteligencia emocional para dar atención y acompañamiento emocional.

“Puedes confiarle tus pensamientos y emociones en cualquier momento y lugar, sin miedo a ser juzgado” es parte de la descripción que se puede leer en la página oficial de llana, en la que afirman que, actualmente, cuentan con más de 14 millones de usuarios, quienes en su mayoría son jóvenes y adolescentes.

En este sentido, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en México se tienen registradas 3.6 millones de personas adultas con depresión, diagnóstico con el que Andrea Campos vivió durante algunos años, lo que la motivó a crear Yana, acrónico de “You Are Not Alone” (No estás solo).

Cuando Yana salió al mercado, la plataforma estaba únicamente en español, sin embargo, el éxito ha sido tal que en la actualidad se puede encontrar inglés, portugués y francés.

Este proyecto ha sido considerado como unas de las plataformas promesa por diversos medios como Forbes, además de que HolonIQ la contempló entre las 50 healthtechs más prometedoras de América Latina.

*2017 SURGE LA APLICACIÓN.

*2020 AÑO EN QUE LA PLATAFORMA INCURSIONÓ EN EL MERCADO.

*ESPAÑOL, INGLÉS, PORTUGUÉS Y FRANCÉS, LOS IDIOMAS EN LOS QUE ESTÁ DISPONIBLE.

EL PROBLEMA

*3.6 MILLONES DE ADULTOS EN MÉXICO, PADECEN DEPRESIÓN.

*280 MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO CON ESTE DIAGNÓSTICO.

