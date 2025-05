Rearme que inquieta

DINAMARCA. Aquí desde Aarhus, la segunda ciudad más poblada de Dinamarca y centro universitario por excelencia del país, el ambiente se mantiene sereno, sin señales visibles de una amenaza inminente por el rearme en Europa, aunque no deja de ser un tema que tiene implicaciones sociales.

En 2024, Aarhus fue nombrada por el Happy City Index como la ciudad más feliz del mundo. Aquí la gente parece no pensar de más en el rearme del continente.

Pero Europa debate un plan sin precedentes con el objetivo de reforzar su autonomía militar, reducir la dependencia de Estados Unidos dentro de la OTAN y responder a la amenaza rusa.

Este plan de rearme ya está teniendo efectos en la industria europea. Sectores en crisis como el automotriz y del acero están reconvirtiendo sus plantas para la producción de armamento.

Rheinmetall, la mayor empresa de armas alemana, ha triplicado su valor bursátil en los últimos seis meses, superando incluso a gigantes como Volkswagen. Alemania, que enfrenta dificultades en su sector automovilístico, se perfila como la futura fábrica de armas de Europa.

Actualmente, 60% del equipamiento militar europeo se compra a Estados Unidos. El nuevo plan busca revertir esa dependencia mediante el fortalecimiento de la industria bélica local.

En la cumbre de marzo en Bruselas, los líderes de la Unión Europea discutieron un ambicioso programa que contempla movilizar hasta 800 mil millones de euros en los próximos cinco años.

El plan incluye un aumento significativo del gasto nacional en defensa y el impulso a la industria armamentística europea. Este programa tiene lugar en un contexto crítico marcado por la guerra en Ucrania y la creciente desconfianza hacia el compromiso de EU con la OTAN, especialmente con el regreso de Donald Trump.

El "Libro Blanco" publicado por la Comisión Europea califica a Rusia como una amenaza fundamental para la seguridad del continente, aunque países como Hungría y Eslovaquia no comparten esta visión

En 2023, el gasto europeo en defensa ascendió a 279 mil millones de euros, en comparación con los 100 mil millones gastados por Rusia. No obstante, los expertos advierten que el gasto europeo sigue siendo fragmentado y disperso.

Para corregir esta debilidad, se estima que se requerirá un gasto adicional de 150 mil millones de euros anuales hasta 2030, lo que equivale a 1% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Para cumplir con los objetivos de defensa, cada estado miembro tendría que elevar su gasto a 3.5% del PIB.

El giro militar estratégico podría tener un alto costo para su modelo social. Martin Bierregaard, un estudiante de finanzas danés de 24 años, no está al tanto del rearme de la Unión Europea. Pero reconoce que se habla con frecuencia de amenazas provenientes del este y considera comprensible que se incrementen los presupuestos de defensa.

Martin opina que el problema empieza cuando el gasto militar proviene del presupuesto social. "Cada año, también aquí en

Dinamarca, ellos (el gobierno) dicen que traerán más dinero al presupuesto social, pero no lo hacen y podría afectar los beneficios sociales con los que vivimos".

"El tema no me causa mucho miedo", añadió refiriéndose a las posibles amenazas rusas. "Estamos empezando a ver más eventos negativos que suceden aquí en Dinamarca y también en otras partes de Europa. Pero no pienso mucho en ello porque aquí en Aarhus vives en una pequeña burbuja. Se está bien, y no se sienten tanto los problemas del exterior".

