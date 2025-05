La intimidad literaria de Esther Seligson

Hasta ahora, Esther Seligson (1941-2010) mantuvo la etiqueta de escritora de culto. Acorde con su carácter, publicó mayormente en editoriales independientes o universitarias de distribución y tirajes limitados: “Eso iba un poco en la lógica del temperamento de Esther, que era reacia al glamour literario, ella no buscaba la fama”, dice el también escritor y editor Geney Beltrán Félix (Tamazula, Durango, 1976).

En su lugar se forjó la idea de que era una escritora para pocos, aunque en realidad, advierte Beltrán, lo que se estaba escapando era “una autora de registros muy amplios y variados”. Amigo de Seligson en sus últimos años de vida, a él le encargó su obra y velar por su legado: tres lustros después de su partida, Geney se ha encargado de la “Narrativa reunida” (FCE, 2025), volumen que recorre el trayecto literario de Seligson con la finalidad de atrapar a nuevos lectores.

El hechizo del mundillo literario no hizo mella en Seligson, a ella lo que interesaba era escribir: “Se peleaba mucho con la idea de escribir un relato, una novela corta, una novela larga, porque cuando ella empezaba a escribir no se planteaba realmente que el texto derivara en algo que tuviera una etiqueta, ese ánimo libertario la ayudaba a explorar. Era, en cierta forma, una exploradora audaz, usualmente muy arriesgada, porque buscaba más bien la intensidad y la profundidad en la expresión del universo emocional de sus personajes, más que la biografía”.

Intimista a la hora de abordar una historia, ya sea en forma de cuento o novela, “le interesaba contar cómo lo que le ocurría a los personajes dejaban una repercusión y provocaba olas al interior de sus emociones, cómo eso revela la verdad de nuestra existencia”.

Beltrán Félix considera que ese rasgo, precisamente, puede conectar con las nuevas generaciones de lectores: “Muchos autores de la literatura mexicana del siglo XX, desde Mariano Azuela a Carlos Fuentes, parecía que para ser valorados requerían abordar temas de interés sociopolítico”.

“Esther no tenía esa inclinación, su temperamento no la llevaba a buscar, a manifestar en la ficción esas tensiones sociales, lo que ocurre en su obra ocurre de cuerpos adentro, ocurre en la dimensión de las relaciones familiares, las relaciones de pareja, o de la búsqueda del ser humano para encontrarse con la dignidad, con la trascendencia”, apunta.

Antes de su partida, Seligson terminó su novela “Todo aquí es polvo”, publicada post mortem, y dejó encargadas a Beltrán dos compilaciones, escritas a mano y a máquina, para ser editadas. También se encargó de eliminar todas sus cartas y textos que no quería que se publicaran, así que ya no existe nada pendiente por aparecer, si acaso una carta autobiográfica de unas diez cuartillas que dejó al autor duranguense y que aún no ha decidido publicar. En lo que sí trabaja, dice, es ahora en una recopilación de ensayos de Esther Seligson, terreno en el que también legó una obra portentosa.

El volumen incluye relatos de su primer libro "Tras la ventana un árbol" de 1969.

También incluye aforismos y fragmentos de los libros que Seligson fue publicando.

La autora falleció el 8 de febrero de 2010 en la Ciudad de México.

