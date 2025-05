Jorge Lagunes festejó en México

El barítono Jorge Lagunes regresó a México para cantar por primera vez en el Palacio de Bellas Artes uno de los roles más importantes de su carrera: Rigoletto. El personaje es uno de los que más ha cantado en el mundo, pero sólo aquí, en su país, vivió algo inusual: "en el aria más dramática, cuando Rigoletto ve el cadáver de su hija y comprende que la han asesinado, escucha al Duque de Mantua cantar La donna e mobile y se espanta, en ese momento la gente se rió, nunca había me había pasado algo así, lo que me hace pensar que mucha gente nunca había visto la ópera, me dio gusto saber que hay muchas personas que todavía pueden descubrirla", dice en entrevista.

México fue testigo de la madurez de Lagunes, especialmente en un rol que ha cantado durante 20 años. "Todos los barítonos conocemos el papel antes de que nos lo ofrezcan por primera vez, de modo que lo que tengo con este rol es un amor que ha crecido con el tiempo", cuenta el cantante.

Interpretar roles como éste o de autores como Wagner, comparte, ha requerido de tiempo, madurez y técnica. "Hay que conocer bien los roles y, sobre todo, conocer tus propias limitaciones. Yo he cantado prácticamente todos los roles para barítono y Rigoletto es, creo, el más difícil porque es el que tiene más colores y es más dramático", explica.

Él es uno cantantes mexicanos con la más sólida carrera internacional, pero no ha sido fácil. "La competencia es feroz, casi todos, de todas partes, vamos a Europa, ahí está el trabajo. Solidez es unas de las cosas que más debes de tener", cierra.

Por Alida Piñón

