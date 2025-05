Jaime Santana Turral: mi experiencia, valores y ética me hacen candidato idóneo a magistrado del Tribunal de Disciplina

Jaime Santana Turral, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, habló de los retos que ha enfrentado en esta campaña y señaló que el principal es llegar a la gente para que te conozca en un plazo muy corto, pero además muy limitado al solo poder utilizar las redes sociales y de recibir la invitación por parte de algún medio de comunicación.

"Pero además de perfiles, que nosotros no estábamos impuestos a ese tipo de dinámicas. Nosotros, en mi caso, juzgador de carrera de 30 años, pues no estaba impuesto a ese tipo de dinámicas. El poder acercarme a la gente ha sido todo un reto, pero creo que lo he logrado”, aseguró el candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, en entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Santana Turral explicó que el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá una labor muy importante en este nuevo Poder Judicial por lo que él es un candidato idóneo para ocupar el cargo gracias a su experiencia en dos rubros, asi como sus valores y la ética que he manejado durante toda su trayectoria.

Jaime Santana Turral, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, visita las instalaciones de El Heraldo de México. Créditos: @turral2003

Tribunal de Disciplina Judicial tendrá poderes enormes en el nuevo sistema de justicia en México

La experiencia en el ámbito de la impartición de justicia, 30 años en el Poder Judicial de la Federación en la cual he ocupado todos los cargos habidos en esta institución, pero adicionalmente también una experiencia muy muy importante en el ámbito de la rendición de cuentas y responsabilidades administrativas. Pues fungí como secretario ejecutivo de disciplina del Consejo de la Judicatura Federal”, comentó.

Santana Turral destacó que el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá poderes enormes en el nuevo sistema de justicia en México y para que no se convierta en un tribunal de inquisición requiere desde su integración que sean los perfiles idóneos, que no sean cuotas de poder, que no sean cuotas partidistas.

Esa es el gran reto que va a tener, pero adicionalmente normativamente no se establece esa facultad porque no se puede incidir en procedimientos que están en curso, sino los temas disciplinarios únicamente operarán una vez que ya los asuntos hayan sido resueltos”, explicó ale aspirante a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial.

Finalmente, Jaime Santana Turral comentó que este 1 de junio la ciudadanía recibirá seis boletas para la elección del Poder Judicial Federal. Indicó que la boleta que corresponde a los aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial es color turquesa.