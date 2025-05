Desmiente Consejo Estatal de Morena rumores sobre destitución de Jacinto González

El presidente del comité ejecutivo estatal de Morena, Jacinto González Varona informó que ningún acto del Consejo estatal de Morena tiene validez ni se ha consumado hasta el momento, debido a que el Consejo se declaró en sesión permanente y la sesión que se desarrollaría este domingo, no contó con quórum, además que la votación para su posible destitución, ni si quiera está contemplado en el Orden del Día.

En conferencia de prensa ayer en las oficinas de Morena, González Varona informó que el Consejo se declaró en receso desde el mediodía y se convocará a otra sesión para renovar los trabajos a las 16:00 horas de hoy lunes.

González Varona indicó que la sesión de este domingo se convocó para aprobar los lineamientos que emitió el Consejo nacional de Morena sobre la ratificación de austeridad, nepotismo, no reelección y rendición de cuentas.

Sin embargo, detalló que a la sesión llegaron 76 de 98 consejeros y hubo un consejero quien intentó que en el orden del día se abordará el tema de una destitución de González Varona. En este sentido, Jacinto González explicó que ese punto no fue incluido para la sesión debido a que los estatutos de Morena marcan que para la destitución de un dirigente se necesita un dictamen fundamentado por al Comisiona Nacional de Justicia y dicho dictaminen y propuesta debe ser aprobado por las dos terceras partes del Consejo.

Foto: Instagram/jacintovarona

Se tuvo conocimiento que, tras un ríspido debate a puerta cerrada, el Consejo Estatal de Morena se declaró en receso. Sin embargo, solo 25 consejeros continuaron la sesión.

González Varona dio a conocer que en la sesión no hubo quórum para aprobar la revocación y, que el Consejo continua en receso para continuar los trabajos porque no se clausuró y que no siguió los procedimientos para destituirlo

También informó que, de los 76 consejeros que llegaron al Consejo este domingo, 45 de ellos se retiraron al no aceptar la propuesta de destitución, por lo que no se reunió el quorum al momento de tomar la decisión.

Más tarde, la presidenta del Consejo estatal de Morena en Guerrero, Elsa Valencia Guzmán, confirmó que la sesión del Consejo Consejo Estatal de Morena continúa en sesión permanente y, por lo tanto, indica que los resolutivos finales serán dados a conocer una vez que se concluyan formalmente los trabajos.

A pesar de que la misma presidenta del Consejo, se adelantó en dar a conocer a través de un comunicado la presunta revocación del presidente de su partido en el estado, Jacinto González Varona, horas más tarde, Elsa Valencia Guzmán se retractó, y volvió a emitir un comunicado para llamar a los militantes de Morena a evitar la difusión de información, e indicó que: “en las últimas horas han circulado boletines NO OFICIALES en diferentes redes sociales y medios de comunicación”.

Sin dar más detalles de que boletines hace referencia, la presidenta del Consejo convocó a las y los consejeros estatales a reanudar los trabajos para el día de mañana lunes 19 de Mayo a las 16:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples ubicado en las oficinas del partido Morena.