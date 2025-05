Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia 12 acciones prioritarias para Baja California Sur

En La Paz, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció 12 acciones prioritarias para el estado de Baja California Sur particularmente en materia de agua potable, carreteras, vivienda, educación y salud con el objetivo de apoyar al pueblo sudcaliforniano, al cual destacó por su gran solidaridad.

“Queremos mucho a Baja California Sur por muchas razones, pero, quizás la más importante, además de la belleza de este paisaje maravilloso, es su gente solidaria, aquí han venido a vivir muchísimas personas de distintos estados de la República, aquí se abraza se hace una sola comunidad, son un pueblo muy solidario y ustedes se merecen todo, por eso lo que podamos hacer por Baja California Sur lo vamos a hacer”, destacó.

Entre las obras prioritarias anunciadas se encuentran:

Noticias Relacionadas La primera unidad habitacional para las y los trabajadores de Los Cabos estará terminada a finales de este año: Claudia Sheinbaum

1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Loreto, que estará concluida el próximo año.

2. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La Sonoreña I", y una desaladora en Los Cabos.

3. La presa El Novillo y la sectorización del sistema de agua potable en La Paz.

5. Un total de 95 acciones de agua potable en los 5 municipios del estado.

6. Paso a desnivel en la glorieta FONATUR en Los Cabos.

7. Repavimentación de la Transpeninsular Benito Juárez para lo cual se traerá un tren de repavimentación para las obras.

8. Rehabilitación de varios puentes vehiculares.

9. Construcción del Hospital General Regional de Los Cabos del IMSS, que tendrá 260 camas y 46 especialidades.

10. Autobuses de transporte público en La Paz.

11. 35 mil acciones de vivienda nueva y regularización de vivienda por medio del programa Vivienda para el Bienestar.

12. 500 nuevas plazas para maestras y maestros de Baja California Sur.

Claudia Sheinbaum recordó que el movimiento de transformación nacional lucha por el bienestar de los mexicanos y mexicanas

Foto: Especial

Aseveró que la inversión para el estado de Baja California Sur es posible gracias a la política de Austeridad Republicana en el que se disminuye el costo operativo del Gobierno para destinar más recursos al pueblo.

“Se llama honestidad, honradez, que es la esencia de la Cuarta Transformación de la vida pública. Cuando hay honestidad, honradez, y se abandonan todos los privilegios, cuando no llegamos al Gobierno para ser privilegiados, sino para ser igual que todas y todos los mexicanos y destinar nuestra vida al servicio público, al servicio del pueblo, entonces hay recurso que alcanza para el pueblo de México”, agregó.

Recordó que el movimiento de transformación nacional lucha por el bienestar de los mexicanos y mexicanas, por la libertad de expresión, por un gobierno de, por y para el pueblo, por los derechos de las mujeres, por la igualdad, por el reconocimiento de los pueblos, por la fraternidad y por hacer de México un país libre, independiente y soberano.

“Nosotros luchamos para que cada mexicana y mexicano pueda comer tres veces al día, tenga derecho a la educación, tenga acceso a la salud, tenga vivienda, pueda vivir dignamente, tenga bienestar. Nosotros luchamos para que haya libertades en México, que no se censure a los medios, que no se censure a la prensa, que todos podamos decir lo que queramos que no se repriman las movilizaciones sociales, al pueblo por manifestarse o incluso a la oposición por manifestare, que no haya represión, que haya libertades en todo nuestro país”, comentó.

Además, resaltó que el próximo 1 de junio las y los mexicanos elegirán democráticamente a juezas, jueces, ministras y ministros, magistradas y magistrados del Poder Judicial.

En materia de género, la Secretaría de las Mujeres construirá cinco Centros LIBRE en la entidad, uno en cada municipio, en la que las mujeres podrán acceder a asesorías legales y psicológicas en caso de ser víctimas de violencia.