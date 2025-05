Roberto Velasco: México rechaza impuesto a remesas por ser discriminatorio y violar acuerdo fiscal con EU

En su participación en la conferencia mañanera de la Presidenta de México, Claudia Sheinabuam, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, advirtió que el impuesto del 5% a remesas es discriminatorio y viola el tratado fiscal México y Estados Unidos, al generar doble tributación.

A continuación te mostramos el mensaje completo de Roberto Velasco en la "Mañanera del Pueblo":

Con su permiso, presidenta, canciller.

Tengo dos diapositivas que yo creo que nos permiten verlo más fácilmente. Ya mencionaba el secretario de Hacienda: el Convenio entre México y Estados Unidos para evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal está vigente, en efecto, desde el 94. Se firmó en el 92 y tiene varias disposiciones que son muy importantes para este tema.

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, durante su participación en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Créditos: Antonio Nava

Roberto Velasco: no tenemos ningún impuesto dirigido específicamente a estadounidenses

En primer lugar, habla de que un residente, para los efectos del Tratado, se considera cualquier persona —como pueden ver ahí— que en virtud de la legislación de ese Estado esté sujeta a la imposición en él por razón de su domicilio o residencia, sede, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. O sea, la persona tiene que ser tributada porque reside en Estados Unidos, sin importar su condición migratoria. Eso es un primer punto muy importante.

Y luego, como ya mencionaba el secretario de Hacienda, el artículo 25 garantiza un trato fiscal no discriminatorio; es decir, no van a ser tratados los nacionales de un país que es parte del convenio de manera distinta a los nacionales del otro país. Es decir, en México y en Estados Unidos, un mexicano o un estadounidense no pueden ser gravados por la misma actividad económica de manera distinta. Eso es muy, muy importante.

Si vamos a la siguiente diapositiva. Lo que se está haciendo en la Cámara de Representantes, como ya se señaló, se está analizando, y pues, obviamente somos respetuosos de sus procesos, pero esto es algo que impacta varias esferas, una de ellas es esta esfera del Derecho Internacional que los dos países hemos convenido.

Este 5% de impuesto que se pone a las remesas tiene dos problemas: Primero, como ya se dijo, establece una forma de doble tributación porque va no al consumo, no a la utilización como tal de los ingresos de las personas, sino en realidad a la utilización de una renta —o, mejor dicho, a una parte de la renta— que ya fue tributada en Estados Unidos, ya generó impuestos. Si alguien recibe un salario por la actividad que realiza, ya pagó en Estados Unidos impuestos sobre la renta, y al hacer uso de estas remesas, en realidad simplemente está moviendo de un lugar al otro esa renta que ya pagó impuestos, y le están generando un nuevo tributo.

Ahora, ¿qué es todavía más importante? Que la forma en que está redactada la disposición dice que solo aplica para nacionales distintos a los ciudadanos de Estados Unidos. Se crea una excepción para los nacionales o ciudadanos de Estados Unidos.

¿Esto qué quiere decir? Ni siquiera va dirigido solamente a las personas indocumentadas; va dirigido a cualquier persona que no sea estadounidense, que esté en los Estados Unidos y que haga uso de estos servicios. Eso es muy delicado porque quiere decir que incluso una persona que está en Estados Unidos con una visa de trabajo o con una green card —como le llaman ellos, una tarjeta de residente permanente— sería sujeta a este gravamen. Y naturalmente que, pues, eso nos parece que es discriminatorio.

Nosotros no tenemos ningún impuesto que esté dirigido específicamente a los estadounidenses, y en este caso, pues sí habría un impuesto que está diferenciando entre estadounidenses y mexicanos.

Entonces, pues, por eso, en la carta que se envió, uno de los puntos que se señaló fue esto: la discriminación y la doble tributación.

Entonces, pues obviamente que vamos a seguir defendiendo este principio que está establecido en un Tratado vigente entre los dos países. Es cuanto.

Gracias, presidenta.