No se va a permitir la violación a la soberanía: Claudia Sheinbaum

Al negar que haya participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo en México y enfatizar que no existe injerencia, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la llegada del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, a nuestro país.

En la mañanera, la Presidenta detalló que no hay presión ni injerencia, y explicó que a Estados Unidos “no le gusta o a las agencias, en particular, que no puedan entrar como entraban antes; ellos quisieran seguir operando como en el neoliberalismo”.

Por lo que dijo que aquí no es el caso, pues se está colaborando y coordinando con EU.

“Es importante que el pueblo de México siempre sepa esto y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo o la violación a nuestra soberanía”, enfatizó.

En tanto, ayer llegó a México el embajador de EU en nuestro país, Ron Johnson, por lo que la mandataria señaló que el próximo lunes, él le presentará sus cartas credenciales.

Además, la Presidenta habló con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a quien felicitó por la ratificación de su mandato, y dialogaron sobre la relación bilateral y la importancia del T-MEC, entre otras cosas.

