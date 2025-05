Luis Felipe Tovar profesionaliza a nuevas generaciones

El auge de las redes sociales ha dado cabida a nuevos talentos en la música, la actuación o en la conducción, sin embargo, el actor Luis Felipe Tovar considera que para toda disciplina se necesitan bases que profesionalicen el quehacer profesional.

“Las redes sociales no lo son todo, si no hay una formación seria, ni un proceso que te ayude a profesionalizarte como actor, tu carrera va a tener fecha de caducidad, porque no hay un proyecto serio. Además, no es una actividad en la que todos se sienten cómodos, se necesita contar con ciertas cualidades, porque el proceso actoral no es un trabajo individual tiene que ver con toda una industria”, afirmó.

Con 45 años como actor y tiene claro que esta profesión requiere de que todos “echen la mano para que lo que interpreten tenga sentido”, que cada persona cuente con intelecto necesario, de ahí la importancia de ir a la escuela y estudiar, no sólo en esta, sino en cualquier carrera.

Con esta filosofía fundó hace 25 años su escuela El Set, la cual ve más como un gimnasio porque todos los que asisten están en un constante entrenamiento, incluso actores que ya trabajan en la televisión, han acudido, entre ellos Omar Chaparro, Adrián Uribe, Sherlyn o Lalo España.

“Es ir a entrenar y ver muy buenos resultados desde el principio, porque es algo que nos tomamos en serio en la escuela, va más allá de ser un compromiso académico, es reunirnos a compartir cosas y darles las herramientas profesionales, por eso a cualquier edad pueden ir a El Set”, agregó.

Justo fue el deseo de compartir lo aprendido lo que desde que era estudiante lo fue perfilando para prepararse no sólo como actor, sino como director en Cuba y realizó todo lo necesario para tener los créditos que le permitieran ejercer como maestro de actuación y así fundar El Set.

“Los resultados han sido muy satisfactorios. Estoy orgulloso de tener un espacio tan reducido, porque es una escuela pequeña, pero con un nivel de efectividad alto y yo no lo veo como un trámite académico, sino como un proyecto de vida y a la escuela le tengo un enorme cariño”, contó.

RESPETA LAS HISTORIAS

Sobre la polémica de los narcocorridos y su prohibición en algunos estados, así como los comentarios de grupos como Los Alegres del Barranco que afirman que ellos sólo cuentan historias, así como se hace en las series de televisión, Tovar no quiso entrar mucho en el tema, porque no lo conoce a profundidad, pero destacó que ellos trabajan en un mundo ficticio.

“Creo que hay que reflexionar mucho sobre el tema, pero sería irresponsable hablar sin saber, yo trabajo en el mundo de la ficción y ahí lo que hacemos es contar historias, el mundo de la música también cuenta historias y creo que quizá solo hay que preguntarse si en realidad dejan algo en los niños”, finalizó.

DATOS

El actor forma parte de la serie “Serpientes y escaleras” de Manolo Caro.

En el teatro encabeza la obra de terror “El Sótano”, la cual está de gira en el país.

Recientemente participó en “Juegos Interrumpidos”, donde da vida a un político.

NÚMEROS

151 proyectos audiovisuales ha hecho.

1984 inició su carrera.

