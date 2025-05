Grupo Financiero Base mantiene inversiones

La entrada de capitales a México continúa y Grupo Financiero Base quiere captar dichos recursos, por lo que invertirá este año 400 millones de pesos para mejorar sus procesos digitales, así como dos mil millones de pesos en los próximos cinco años para la implementación de Open Banking y Banking as a Service (BaaS).

Así lo dio a conocer Julio Escandón Jiménez, director general de la institución financiera, en entrevista con El Heraldo de México, en el marco de la 88 Convención Bancaria, quien prevé cerrar 2025 como un año más de cifras récords en rentabilidad, clientes y volumen.

Dijo que la agilidad y capacidad de adaptación del banco permitirá seguir creciendo, pues encuentra oportunidades donde otros ven retos.

De hecho, refirió, el banco apuesta por alianzas a través de APIs con Fintech y otros bancos especializados, facilitando la integración de servicios y adaptándose rápidamente al mercado.

El objetivo, detalló, es complementar servicios, especialmente en divisas y factoraje, mediante conexiones tecnológicas que permitan ofrecer soluciones integradas y eficientes, dejando atrás modelos tradicionales de colaboración.

Refirió que, aún cuando hay personas que creen que ya no está entrado inversión extranjera y llegada de empresas,“el nearshoring”, en menor volumen, aún están llegando y el banco ha sabido capitalizar dichas oportunidades.

“Mientras que el sistema, en su conjunto, en operaciones de divisas con particulares creció como 9 por ciento, nosotros crecimos 34 por ciento. La base de clientes la crecimos a 33 aproximadamente, con un ROE de 31 por ciento, el más alto del sistema”, destacó.

Ello, aclaró, precisamente por estar muy enfocados a ese nicho de mercado de compañías que se dedican a la exportación e importación, en donde la volatilidad ha ayudado.

Sin embargo, puntualizó, la volatilidad por mucho tiempo no ayuda, porque la incertidumbre genera que no haya inversión y que no haya volumen, así que “eventualmente, si hay mucha volatilidad, las empresas se frisean y dejan de operar”.

De ahí que, destacó la importancia de adelantar las negociaciones sobre el T-MEC y llegar a un acuerdo, pues de tal manera que se manden señales de claridad y las empresas empiecen a tomar decisiones, eso es lo mejor que le puede pasar a México.

PAL