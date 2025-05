Debemos fortalecer las instituciones para restablecer la confianza ciudadana y combatir la impunidad: Marisela Morales, candidata a ministra

La candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Marisela Morales Ibañez, habló en entrevista para El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado para Heraldo Radio sobre su candidatura por un cargo del Poder Judicial de la Federación en la elección judicial que se llevará a cabo el domingo 1 de junio del 2025.

Señaló que esta elección es una gran oportunidad para poner al servicio del país su experiencia de tantos años, "he conocido las entrañas del sistema de justicia, incluso a nivel internacional gracias a mi experiencia como procuradora general", apuntó.

Al respecto, afirmó que la Suprema Corte necesita esa visión y experiencia, así como el compromiso que ella tiene tras haber trabajado durante años con víctimas e imputados, así como con personas que no tienen recursos, "esta campaña permite dar a conocer mi trayectoria", subrayó.

La candidata número 20 de la boleta morada agradeció en ese sentido todo el apoyo y la confianza de diversos sectores de la población, "porque eso habla de lo que he hecho en todos los cargos que he tenido y los resultados que he dado", dijo.

La candidata Marisela Morales invitó a la ciudadanía a votar este 1 de junio / FOTO: Archivo

Elección judicial es de vital importancia para el sistema de justicia en México: Marisela Morales

En entrevista para Heraldo Radio, Marisela Morales consideró que es necesario castigar a los funcionarios que cometen delitos y que traicionan la confianza de la ciudadanía, "es importante fortalecer las instituciones para generar la confianza de las personas, entre más fortalecidas podremos transitar a combatir la impunidad y restablecer la confianza ciudadana".

Que las personas sepan que cuando acudan a pedir justicia esta será rápida, transparente y humana (...) es fundamental que todas las personas puedan acceder a la justicia, no solo en recursos sino con el lenguaje en el caso de las personas de las comunidades indígenas", señaló la candidata.

Es por ello que una de sus principales propuestas en lograr que todas y todos puedan acceder a la justicia, sobre todo los grupos más vulnerables, "que la justicia sea real, tangible y para todas las personas", refirió.

También, destacó que con esta reforma judicial se podrá capacitar a todo el personal con la escuela judicial y abre las puertas a los fiscales y ministerios públicos, a los organismos de Derechos Humanos, "que bueno que se está abriendo la puerta para que se lleve a cabo una capacitación integral del personal que permita detectar los errores y fallas técnicas, que son las que generan la impunidad, esto es un gran avance para México", expresó.

¡Que te caiga el 20!



Este 1° de junio vota por la número 20 en la boleta morada de MINISTRAS.



Es momento de transformar la justicia con independencia y vocación de servicio.

Seré tu voz en la Suprema Corte.#Vota20 #BoletaMorada #MariselaMorales #SCJN #TuVozEnLaCorte… pic.twitter.com/cOxb7txCj1 — Marisela Morales Ibáñez (@MariselaRed) April 9, 2025

Finalmente, la candidata a ministra de la SCJN aseguró que confía en la ciudadanía que va a participar en este proceso electoral, "así como nosotros los candidatos estamos participando y haciendo lo propio de concientizar a la ciudadanía de que esto es de vital importancia para el sistema de justicia del país".

"Necesitamos servidores públicos capacitados, cercanos a la gente, que no tengan color ni partido, tengan la experiencia y hayan dado resultados en su carrera (..) y pues invitar a todos a votar este 1 de junio", concluyó Morales Ibañez.