Video de Mr. Beast en zonas arqueológicas de México causa polémica

La Secretaría de Cultura federal reprobó la autorización de visitas especiales a las zonas arqueológicas como las que realizó el youtuber estadounidense Mr. Beast a Calakmul, Balamcanché y Chichén Itzá, por lo que se aplicaran “las sanciones correspondientes”.

“Le pedí a Diego Prieto (director del INAH) una ficha, no es la primera vez que pasa y siempre se han aclarado, por supuesto no estamos de acuerdo, y por supuesto que habrá las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios”, afirmó la titular de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, luego de anunciar el encuentro Original.

El sábado pasado, el influencer Mr. Beast colgó un video a Youtube en el que se le ve, junto con algunos miembros de su equipo y custodios del INAH, recorrer diferentes espacios que no forman parte de la visita pública de los sitios mayas, incluidos algunos túneles. A modo de aventura, el youtuber pernocta en la selva y remata lanzando publicidad de diferentes productos.

Una vez que comenzó a circular el video, provocando críticas en redes sociales, el INAH lanzó un comunicado el lunes pasado en el que justificó que la visita fue autorizada por su Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, tras una petición de la secretaría de Turismo federal y los gobiernos de los estados de Campeche y Yucatán.

En su Boletín 222, la dependencia afirmó que el youtuber incurrió en “aseveraciones falsas” sobre las actividades que realizó en los sitios arqueológicos pero celebró que, “a pesar de la información distorsionada (…) la difusión de esta clase de materiales puede motivar el interés en audiencias jóvenes de México y el mundo para conocer nuestras culturas ancestrales”.

ANUNCIA ORIGINAL DECORATIVO

En el Pabellón Escénico, Curiel de Icaza anunció la realización de la primera versión de Original. Encuentro de Arte Decorativo y Utilitario, que se realizará del 12 al 15 de junio próximos en el Complejo Cultural Los Pinos. De entrada libre, el evento reunirá a más de 250 artesanos de 28 estados del país, quienes ofrecerán al público los artículos que elaboran en sus comunidades.

A diferencia del encuentro de arte textil que se realiza anualmente en el mismo sitio, el de Arte Decorativo y Utilitario será distribuido en las diferentes casas que conforman Los Pinos para alojar objetos de acuerdo con las diferentes ramas artesanales: alfarería y cerámica, lapidaria y cantería, madera, laca, fibras vegetales y vidrio, textil, pintura popular, metalistería, fibras vegetales, cartonería y papel.

PAL