Claudia Sheinbaum rechaza impuesto del 5% a remesas propuesto por Cámara de Representantes de EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó la iniciativa impulsada desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos para imponer un impuesto del 5 por ciento a las remesas que envían las y los migrantes a México.

“Ayer se planteó en una comisión del Senado la posibilidad de gravar las remesas con un 5 por ciento y ahí estamos de acuerdo todos en que no. Ayer envió una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo no, eso no, ¿Cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá? Todos los mexicanos que vivan en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, incluso hay estados que ya gravan las remesas. Entonces ahí todos dijeron no, a ver eso no, no estamos de acuerdo en esta injusticia porque es discriminatoria”, expresó durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que el objetivo del Gobierno de México es mantener una relación de coordinación y respeto con el gobierno de Estados Unidos y celebró medidas como la “mano dura” instruida por el presidente Donald Trump para combatir el tráfico de armas que ingresan a nuestro país desde la frontera norte.