No hay delito ni falta: Sheinbaum solicitará a EU conocer las causas del retiro de visas de Marina del Pilar Ávila

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará al gobierno de Estados Unidos conocer las causas por las cuales se les retiraron las visas estadounidenses a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo Carlos Torres Torres.

La jefa del Ejecutivo aseguró que la administración estadounidense no le hizo ninguna notificación sobre la decisión consular de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos en México señaló que por ley, los registros de las visas que otorga a ciudadanos de México y otros países son confidenciales, “por lo tanto, no podemos discutir los detalles de cada caso de visa”.

En una breve declaración, un vocero de la embajada estadounidense en nuestro país señaló que no se puede ofrecer información de casos individuales de las visas.

La titular del Ejecutivo dijo que no hay información de que esa misma medida pueda ser usada en contra de otros mandatarios en funciones; en todo caso, insistió, el gobierno de Estados Unidos debe informar.

En conferencia de prensa desde Tijuana, la gobernadora Marina del Pilar Avila afirmó que la decisión de Estados Unidos de retirarle su visa no es porque haya hecho “algo malo”, sino que se trató de una medida administrativa, cuyo motivo no se le ha informado.

“Que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación; no hay un delito, no hay falta, no se ha comunicado la causa de esta medida. Estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará”, aseguró la gobernadora.