Mira Sorvino: de Hollywood a la ONU

La talentosa actriz Mira Sorvino, quien ganó un Oscar a mejor actriz de reparto por su participación en Poderosa Afrodita, visitó la República Mexicana para desempeñar su papel como Embajadora de las Naciones Unidas, el cual ejerce desde 2009.

“Creo que la cosa más importante es intentar juntar los corazones y mentes de la gente mexicana para unirnos a esta lucha contra el tráfico humano, porque creo que la mayoría de las personas viven sus vidas sin saber que muchas personas son esclavas”, comentó la Embajadora de Buena Voluntad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En Poderosa Afrodita, Mira interpreta a una prostituta, lo que podría hacer pensar que fue el motivo por el que decidió hacerse embajadora, sin embargo, explicó que la razón fue otra. “Lo que me hizo voltear a ver el problema fue conocer y hablar con las víctimas de tráfico humano, ver el dolor en sus ojos y entender qué atrocidades habían atravesado sólo por el beneficio ajeno. Se habían convertido en objetos de abuso solo para que alguien pudiera ganar dinero a sus expensas. No podía simplemente darme la vuelta, así que fue esta experiencia la que me hizo poner un pie al frente”.

Mira mencionó que ya había visitado el país antes, donde, precisamente, tuvo un acercamiento con algunos afectados por el tráfico humano. “Vine en 2010 con la UNODC como mi primer viaje de misión para la ONU, con la Campaña Blue Heart, una campaña de acción y concientización sobre el tráfico humano, en donde conocí a jóvenes víctimas de la explotación sexual”.

Aunque la situación de esta problemática ha mejorado en México, la miembro del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Víctimas de la Trata de Personas, declaró que aún hay mucho por hacer. “Actualmente el rango de denuncia es solo del 5% de los casos que existen (…) así que todavía hay impunidad para los traficantes, pero es un avance comparado a hace 15 años, por supuesto”.

“Desde el ambiente laboral y hablando del tráfico humano, está el tema de comprar productos sin saber si quienes los fabrican son personas esclavizadas o no, cuando la realidad es que la mayoría de las cadenas de producción globales tienen trabajando a esclavos en alguna parte de su cadena. Así que, desde nuestra trinchera, podemos actuar comprando cosas de las compañías que nos muestran su línea de producción, que demuestran que no hay manos de esclavos trabajando el producto”, indicó Mira.

Además, agregó que los consumidores de servicios sexuales, abonan a que el problema continúe. “Los hombres que son compradores de la prostitución contribuyen a eso, y no se ponen a pensar si la persona que contratan está ahí por su propia voluntad o no, y de hecho no tienen manera de saberlo, porque la persona nunca admitirá que es una víctima de tráfico”.

La Embajadora de la UNODC mencionó que la situación del tráfico de personas ha empeorado alrededor del globo, sobre todo por la situación financiera. “Hay más y más casos que se están presentando. Creo que el problema está creciendo, el crimen está creciendo y cuando la desesperación económica alrededor del mundo se intensifica, es cuando las personas son más vulnerables. Cuando las personas no tienen a dónde ir, es mucho más fácil ser atrapada por el mundo del tráfico o una promesa de empleo u otra cosa. Los pobres alrededor del mundo son los más vulnerables”.

Sobre las tareas de la embajadora, declaró que usualmente se trata de dar charlas e incluso platicó cuál fue la más complicada de ellas. “Yo representé a la UNODC en el Vaticano, en la segunda conferencia anual de la defensa de la justicia. Estaba muy nerviosa. Tuve que presentar una charla para el Papa Francisco. Estaba muy ansiosa al escribir ese discurso. Él tenía un gran enfoque en el tema del tráfico humano”.

Además de ser Embajadora de Buena Voluntad de la UNODC, Mira Sorvino ha continuado con su pasión por la actuación. “Tengo un nuevo filme que va a salir, llamado That One Beautiful Day, que grabé con mi esposo Christopher Backus y también estamos haciendo la secuela de Romy and Michele's High School Reunion, y vamos a rodarla el próximo verano con Lisa Kudrow y todo el elenco original. Recientemente también hice una serie de televisión para la plataforma Max que se llama Shining Vale. Hice dos temporadas en donde también estuvieron Courtney Cox y Greg Kinnear”.

La embajadora exhortó a la comunidad a informarse sobre estos temas y apoyar de ser posible a los organismos que apoyan a los afectados. “Vayan a la página web de la UNODC porque su principal foco es el combate contra el tráfico humano. Ahí pueden aprender a involucrarse en estos temas, cómo reconocer las señales, las leyes existentes y también pueden donar al Fondo Voluntario de la ONU para las Víctimas de Tráfico de Personas, incluso la más pequeña cantidad, ayudará a las organizaciones que apoyan a la rehabilitación de las víctimas”.

“Todos deberían de saber qué es el tráfico humano, cómo reconocer los signos, qué hago si encuentro a alguien que sospecho que es una víctima y cómo la hago sentirse segura”. Mira Sorvino

Participó como corresponsal en el documental de trata de menores, Everyday in Cambodia.

Mira participó como productora ejecutiva en City of Dreams, película que narra la historia de un joven mexicano traficado.

Estudió Lengua y Civilización del Este Asiático en la Universidad Harvard.

Su papel en Poderosa Afrodita, también la hizo merecedora de un Globo de Oro

PAL