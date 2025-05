En reunión con SNTISSSTE, Martí Batres refrenda a la enfermería como columna vertebral del sistema de salud

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, inauguró el Noveno Congreso Internacional de Enfermería del Sindicato Nacional de Trabajadores del organismo (SNTISSSTE), donde refrendó esta profesión como columna vertebral del sistema público de salud y del Estado de Bienestar.

La enfermería es, en realidad, la columna vertebral de un verdadero sistema de salud. ¿Por qué? Porque la enfermería está antes y está después. La enfermería se anticipa, previene y también cura. (...) Sobre todo en el neoliberalismo, quiso verla como una disciplina auxiliar, cuando se trata de una disciplina que tiene su propia fisonomía e historia, y sin la cual, simplemente no hay cuidados, no hay salud y no hay Estado de Bienestar”, subrayó.