Emilio, te extrañamos

Hace 17 años te perdimos, Emilio. Dejaste este mundo en tu amada Xalapa, y ahí descansas en la Rotonda de los Veracruzanos Ilustres. Ya sabes, algunos dicen que eres orizabeño, pero siempre reivindicaste tu nacimiento en Córdoba, Veracruz, un 22 de mayo de 1925. Ya pronto será el centenario de tu nacimiento. Y claro, aquí nos tienes inquietos escribiendo textos sobre ti (como si hiciera falta), para que no se nos olvide tu imagen.

Fuiste un hombre generoso en todos los sentidos. Le diste al teatro y a las letras de la “generación de los 50 (del siglo XX) un impulso enorme, con ese amor que tenías por la literatura, la palabra bien dicha y la creación de personajes, tramas, universos vivos, que reflejaron no solo la idiosincrasia más recalcitrante y conservadora de los mexicanos, también la picardía, las costumbres y, desde luego, el mundo cosmopolita; los amores imposibles; las devastadas almas urbanas, pero también el colorido enjambre de la provincia.

Escribiste cuentos, novelas, y muchas, muchas obras de teatro. Diste clases. Formaste nuevos dramaturgos, enormes también, ¿o no, Jesús González Dávila o Víctor Hugo Rascón Banda? Honraste a tu maestro Rodolfo Usigli y Celestino Gorostiza, y te convertiste en un referente de la dramaturgia mexicana del siglo XX. Aunque yo diría que ya eres un clásico del teatro mexicano: Eterno. Recibiste premios: el Nacional de Ciencias y Artes (1996), y otros internacionales. Porque sí, tu teatro, tu escritura inconmensurable trascendió fronteras; fuiste traducido a muchos idiomas (quizá eres uno de los más traducidos de los escritores de nuestro México). Eres orgullo para los mexicanos y las letras de tu país querido.

Pero nos haces falta. El teatro ahora está metido en una moda tan intrascendente, que han alejado al público de las salas.

Te acuerdas cuando Salvador Novo estrenó en el Palacio de Bellas Artes, en 1950, tu obra Rosalba y los llaveros, y luego le siguieron: Un pequeño día de ira (1961), ¡Silencio Pollos pelones, ya les van a echar su maíz! (1963), Te juro Juana que tengo ganas (1965), Yo también hablo de la rosa (1965), Acapulco los lunes (1969), Las cartas de Mozart (1974), Rosa de dos aromas (1974), y muchas otras.

Créditos: (Especial)

Algunas de tus obras fueron llevadas al cine, como Rosalba y los llaveros, La danza sueña la tortuga, Orinoco, y Rosa de dos aromas. Y fuiste guionista de la película Macario, que fue nominada al Oscar.

Fuiste grande entre los mejores. Tu trabajo en la novela nos dejó una enseñanza para crear historias vivas, con tramas que atrapan, que tejen por debajo de lo enunciado un subtexto esencial que potencia el poder de la palabra.

Fuiste generoso, digo. Porque también creaste una revista, Tramoya, en 1975, en la Universidad Veracruzana, cuyo propósito fundamental era publicar a los jóvenes talentos del arte dramático. Porque, así como recibiste el empuje de tus maestros Rodolfo Usigli y Celestino Gorostiza, y gozaste del reconocimiento de Salvador Novo, quisiste ser recíproco y nunca te negaste a estar cerca de los creadores noveles, para impulsarlos y dar al teatro mexicano nuevas voces.

Eras tremendo, Emilio. Tu mirada inquisidora, tus ojos claros y felinos, reflejaban tus pensamientos: El humor irónico y ácido que siempre te caracterizó y de los que impregnaste a tus escritos. Hacías bromas duras, pero al mismo delicadas. No te cansabas. No te cansaste nunca, porque para ti escribir era un deleite. Decías que no eras de esos escritores que sufrían ante la hoja en blanco, porque la historia se escribía a sí misma. Eras un leal seguidor de tus deseos.

Vaya talento que tuviste para dibujar un México y un mundo, el de tu época, con mucha contundencia y claridad, pero sobre todo escribiste historias que no se apagaron en el transcurso del tiempo. Ese es quizá tu logro mayor: Convertirte en un autor clásico de la literatura mexicana, y ganar la eternidad, a través de tus obras dialogantes en cualquier momento de la historia.

Créditos: (Especial)

Dejaste el estudio del Derecho y te fuiste a Filosofía y Letras a estudiar lo que tanto amaste. Pero siempre fuiste reacio a explicar el proceso creativo como algo excepcional. Sí, lo considerabas complejo, pero asegurabas que para ti era algo natural. Es que no te gustaban las palabras rimbombantes y domingueras. Dejabas que tus personajes hablaran como eran, sin impostaciones innecesarias.

Por eso tu teatro no puede ser más que una muestra de la potencia que se gana en el quehacer de la literatura dramática, cuando se atiende no al ego del artista, sino a las necesidades de la historia que quiere y ansia ser contada.

Fuiste tan generoso que no te bastó la narrativa, la literatura dramática, el guionismo cinematográfico, también te convertiste en el asesor literario de otra clásica de la escena mexicana, la coreógrafa Guillermina Bravo. Fuiste su amigo y asesor, la acompañaste en sus batallas con el Ballet Nacional de México, que por cierto dejó de existir, Emilio, para que pudieran crear una cosa que es más un cajero para los bailarines que un lugar de creación. Borraron a Ballet Nacional y el llamado Ceprodac, nomás no da una. Por eso te digo, nos haces falta.

Ya viene el centenario de tu nacimiento. Naciste el 22 de mayo de 1925. Ojalá haya muchas puestas en escena de las más de cien obras que nos heredaste. Que tu recuerdo sea la vida en el teatro. Ojalá, ojalá. No sabes cómo reviviría al alicaído teatro mexicano que los escenarios volvieran a tu dramaturgia y al mismo tiempo rendirte el homenaje que mereces. Pero si no sucede, te seguiremos leyendo de manera íntima, para celebrar tu vida, para aprender de tu pensamiento, y para sentir que sigues aquí, cerca, susurrando al oído: Ya deja de hacerme preguntas, mejor ve a vivir. Qué afortunados los que te conocimos. Y hoy, como nunca, te extrañamos, Emilio.

Por Juan Hernández

EEZ