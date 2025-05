El pueblo de México merece instituciones que estén a su altura y trabajen a su favor, afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama

El acceso a la justicia exige que las personas que no tienen dinero tengan acceso a los medios legales necesarios para enfrentar un juicio, y que perder o ganar un caso no dependa de la clase social a la que se pertenece, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama.

Durante una visita a la capital del Estado de México, la Ministra del Pueblo explicó, ante un centenar de ciudadanos congregados en el Ágora González Arratia, del centro de Toluca, que el Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene vicios estructurales que hacen prácticamente imposible que una persona sin medios económicos ni influencias, pueda tener acceso a la justicia.

Por ello, apuntó, la reforma judicial busca corregir esta situación mediante la elección por voto directo y universal de las personas impartidoras de justicia, desde los juzgados de primera instancia hasta la SCJN.

“Sí merecemos, el pueblo mexicano, tener instituciones a nuestra altura, y este Poder Judicial, que nos sale carísimo, debería trabajar en favor del pueblo mexicano. Sí merecemos tener jueces que resuelvan nuestros problemas conforme lo que dice la ley, porque la gente no pide cosas extraordinarias, lo que quiere son instituciones que cumplen con sus deberes, que respeten la Constitución y que apliquen la ley en favor de todos, no nada más para unos. Que la apliquen arriba y que la apliquen abajo también, que es donde a veces parece que no hay leyes favorables para la gente. Sí las hay y necesitamos jueces que las apliquen”, sentenció la Ministra del Pueblo.

Batres imparte conferencia magistral en el Colegio de Abogados del Estado de México

Más tarde, la ministra Lenia Batres impartió una conferencia magistral en el Colegio de Abogados del Estado de México, a donde acudieron profesionales y estudiantes de Derecho, además de empresarios.

A nombre de los hombres y mujeres de empresa, el presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, German Jalil Hernández, afirmó que esperan que los cambios en el PJF aporten certeza jurídica, contribuyan a atraer inversiones y permitan tener empresas consolidadas.

Para el sector empresarial, señaló, es indispensable tener piso parejo frente a otros países, lo cual es ahora vital ante el conflicto de aranceles que amenaza con dificultar el comercio internacional.