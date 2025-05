“Yo en Gestión 360”: Mentoría con propósito

Después de estar por más de 26 años en la industria de las Telecomunicaciones, Ana De Saracho O’Brien tomó la decisión de emprender su propio camino con su proyecto “Yo en Gestión 360”, plataforma que tiene como objetivo dar acompañamiento a mujeres, así como a organizaciones privadas y públicas en materia de igualdad de género, diversidad e inclusión.

“Sin duda se fue gestando en paralelo al crecimiento que tuve hace alrededor de unos siete años, más o menos, donde creo que, con más claridad tuve la oportunidad de ver que había perdido varias oportunidades de crecimiento en mi carrera”, contó Ana en entrevista con Mente Mujer.

Y es que, a lo largo de su carrera profesional, De Saracho ocupó puestos clave de toma de decisión en el sector de las Telecomunicaciones, tanto en el sector público como privado como el de Directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica Movistar México. Sin embargo, en este proceso se dio cuenta de que había cualidades que debía desarrollar, como las habilidades blandas por lo que, de forma autodidacta, comenzó a trabajarlas para, posteriormente, empezar su trabajo de mentoría.

“Empiezo en paralelo, porque tenía mi propia carrera, a acompañar a mujeres desde diversos programas. A veces unas que se me acercaban de forma directa y me decían ‘por favor, ayúdame’, y en mis ratos libres, que eran pocos, hacía esto como adicional”, recordó la fundadora de Yo en Gestión 360 de esta experiencia de la que le tocó ver decenas de historias, “me tocó presenciar mujeres que pudieron cambiar de puesto, que pudieron salir de malas relaciones, que pudieron acabar maestrías que no se habían atrevido a hacer”.

Sin embargo, “llegó un punto donde tenía mi carrera y ya no podía dedicarle más horas a esto. Mi carrera me encantaba, pero creo que los retos que tenía en esa carrera ya los había cumplido, me sentía muy satisfecha con lo que había logrado, y de repente se empezó a presentar esto como algo que verdaderamente me movía, como algo en el que podía hacer algo mucho más grande y quizá ayudar a muchas más mujeres”, detalló.

Actualmente, el proyecto tiene dos enfoques, el primero está conformado por conferencias y talleres con el objetivo de que las personas tengan herramientas que les permitan reconocer su poder y su autoconfianza, con la finalidad de llegar a ocupar puestos de toma de decisión y liderazgo.

En lo que se refiere al trabajo de empresas y organizaciones, el trabajo se enfoca en acompañarlas en la adopción de iniciativas que impulsen la diversidad, equidad e inclusión con la finalidad de que el ambiente laboral mejore y se generen espacios libres de violencia y discriminación.

(Créditos:Leslie Pérez)

“Mi propuesta a las empresas es trabajar con sus mujeres. Estas mujeres que por mérito son las mujeres que tendrían que estar escalando la pirámide porque tienen la capacidad, porque tienen el empuje, porque tienen el compromiso y porque quieren crece”, enfatizó Ana de Saracho.

“Esta iniciativa tiene estos dos lados y si bien para mí hablar con una empresa es beneficiar a muchas mujeres en poco tiempo, pues creo que el siguiente mensaje sería para las mujeres en individual. Si tú crees que algo de esto te puede servir o puedes irte capacitando, esto se puede y no esperar sólo a que la empresa lo decida, sino que tú también quieres ser parte de tu crecimiento y de buscar esta nueva versión de ti”, finalizó. (Créditos:Leslie Pérez)

SU TRAYECTORIA

*Directora de Telefonía Celular en la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

*Subdirectora de Regulación de Competencia Económica y Protección al Consumidor de América Móvil.

*Socia y Directora de Operaciones en la firma de consultoría Entuizer.

*2024 YO EN GESTIÓN 360 COMIENZA OPERACIONES.

*4 LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROYECTO.

PAL