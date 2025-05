Qatar hace historia en Venecia

En una acción que trasciende lo simbólico y se adentra en el ámbito de la diplomacia cultural, Qatar inaugura su primer pabellón nacional permanente en los Jardines del Giardini, en la 19 Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. La muestra, que se inauguró el 10 de mayo y permanecerá abierta hasta el 23 de noviembre bajo el lema “Intelligens. Natural. Artificial. Collective”, marca un hito al convertir a la nación qatarí en el primer país árabe en establecer una presencia arquitectónica fija en este espacio histórico.

Diseñado por la arquitecta franco-libanesa Lina Ghotmeh, seleccionada a través de un concurso internacional, el pabellón de Qatar se erige como una obra arquitectónica y un manifiesto de identidad, memoria y vocación hospitalaria, además de abrir una puerta permanente al mundo que invita a revalorar las formas de habitar y construir comunidad como expresiones del arte y la arquitectura del sur global, desde el corazón de Europa.

Fotos: Finn Partners

Paralelo al pabellón, se inaugura la exposición "Beyti Beytak. My Home is Your Home. La mia casa è la tua casa", organizada por el Museo Art Mill y Qatar Museums, la cual, se despliega en dos sedes: el propio pabellón y el palacio ACP-Palazzo Franchetti. En el primero, la instalación central es el Centro Comunitario, diseñada por la arquitecta pakistaní Yasmeen Lari, una estructura de bambú que evoca tanto la arquitectura vernácula como los principios de sostenibilidad y resiliencia. Mientras que, en el Palazzo Franchetti, se exhibe el trabajo de más de 30 arquitectos consagrados y emergentes del Medio Oriente, los cuales, articulan una genealogía de pensamiento y práctica arquitectónica que regresa a lo esencial: la pertenencia, la comunidad y el hogar.

Durante el acto inaugural, Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Qatar Museums y comisionada del pabellón, expresó:

Fotos: Finn Partners

“Esta exposición refleja nuestros valores compartidos de comunidad y pertenencias, mientras que el nuevo pabellón será una plataforma para profundizar en el entendimiento entre culturas y amplificar las voces creativas del mundo árabe y de las regiones vecinas”.

Para esta nación, el pabellón es un gesto permanente de hospitalidad cultural, una invitación a mirar hacia el sur global con otros ojos ya reconocer que las formas de habitar, recibir y construir comunidad también son lenguajes del arte y de la arquitectura.

Fotos: Finn Partners

Asimismo, en el encuentro mundial de arquitectura, curado por el arquitecto Carlo Ratti, director del MIT Senseable City Lab, otros países examinan el papel transformador de la inteligencia natural, artificial y colectiva en la arquitectura contemporánea, por lo que el evento reúne a más de 750 participantes de 50 naciones incluidas arquitectos, diseñadores, científicos, artistas y comunidades locales, con el objetivo de repensar el entorno construido ante los desafíos del cambio climático, la urbanización y el avance tecnológico.

En esta edición destacan propuestas de países como Turquía, que investigan la reconstrucción urbana tras desastres naturales; España, que aborda la regeneración de hábitats rurales; Brasil, que promueve una arquitectura orientada a la convivencia ecológica y social en entornos urbanos; y México, con el proyecto Chinampa Veneta, que retoma la sabiduría ancestral de las chinampas de Xochimilco para proponer un futuro más sostenible.

Fotos: Finn Partners

ELEMENTOS

La Bienal de Arquitectura de Venecia (1980) exhibe propuestas arquitectónicas innovadoras, con instalaciones de arquitectos consagrados y emergentes.

La 19 edición explora el futuro de la arquitectura a través de la inteligencia natural, artificial y colectiva.

El enfoque de este encuentro es la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

El encuentro sucede en los jardines del Giardini, el Arsenale y otros barrios de Venecia.

La inauguración del pabellón de Qatar coincide con el 20 aniversario de Qatar Museums, una institución que expande su red de museos y centros creativos para fomentar el intercambio de ideas, la investigación artística y el empoderamiento de comunidades locales y regionales.

Tanto el pabellón como la exposición de la nación qatarí explora la hospitalidad como gesto social y político en la región MENASA (Medio Oriente, Norte de África y Asia del Sur).

Como parte del encuentro Qatar se unió al Manifiesto de Economía Circular de la Bienal, promoviendo la reutilización de materiales y prácticas sostenibles.

Por Azaneth Cruz

EEZ