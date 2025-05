León XIV, un devoto guadalupano

En el norte del Perú, donde el ceviche es más fresco y la chifa se consume en cantidades abundantes, Robert Francis Prevost (ahora León XIV) adoptó un espíritu latino influenciado por el carisma popular y una admiración casi universal alrededor de la virgen de Guadalupe.

Como obispo de Chiclayo, una ciudad casi recóndita ahora reconocida en todo el planeta, lideró una comunidad fiel y devota, como él mismo dijo, que se ha dedicado en conjunto a la construcción entusiasta y continua de La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

La parroquia está ubicada en la Av. Augusto B. Leguía, a poco más de tres kilómetros de la catedral, donde doblaron las campanas después del anuncio del jueves y desdoblaron pancartas que presumen la elección de un obispo querido como Papa casi peruano.

Su abuela (no la del Pontífice, la de Ana Paula) también colabora de manera recurrente en la capilla, cuando venden comida o realizan actividades para conseguir los fondos que permitan el término de la obra. Es bien católica, católica que asiste diario a misa.

La familia y la comunidad (en su mayoría) recuerdan las misas de Prevost, más allá de una interacción realmente cercana. Sin embargo, presumen con orgullo la doble nacionalidad y el DNI (documento de identidad), con decenas de fotos, cada una más latina y peruana que otra.

"Cuando anunciaron los resultados del Cónclave, en verdad no sabía quién era, no lo había reconocido por el nombre, hasta que lo vi y dije: ¿Él no fue el que me dio la confirmación? Qué suerte que él haya salido, jamás me hubiera imaginado que el Papa me dio la confirmación".