Estamos viviendo una revolución en el Poder Judicial: Bernardo Bátiz, candidato a Magistrado

Bernardo Bátiz y Vásquez, candidato a Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, aseguró que en estos momentos el poder Judicial vive una revolución, la cual verá sus frutos el próximo 1 de junio, así lo externó en entrevista con Alejandro Cacho en Heraldo Televisión.

El exprocurador de la Ciudad de México declaró que si bien antes el Poder Judicial se encontraba oculto, ya que al ser el único de los tres poderes que no era electo de manera directa no necesitaba de popularidad, ahora ha salido a las calles:

"Vivía como un gremio, ni daban mucho la cara hacia afuera, entonces es una novedad la elección (ya que antes) eran designados y los otros dos poderes electos", expuso.

Al ser cuestionado sobre cómo ve al Poder Judicial en la actualidad, Bátiz aseguró que en términos generales, y a pesar de las críticas, en el poder judicial la mayoría son personas de bien que van a ejercer su función correctamente, en general tengo una buena impresión del poder judicial, comentó.

Bátiz, quien estará en la boleta color verde turquesa con el número 23 de la lista de los hombres, destacó el hecho que la ciudadanía espera de sus juzgadores justicia, lo que en cada rama del derecho significa: dar a cada quien lo que le corresponde.

"Creo que en términos generales ha funcionado, solo que se encuentran muy alejados de la gente y de los ciudadanos y ahora van a ser como los otros poderes, van a ser electos y van a tener que dar la cara. Van a trabajar con mayor libertad e independencia porque es el pueblo el que los eligió."

Cabe destacar que el Tribunal de Disciplina Judicial se crea con la reforma constitucional y es un tribunal que va a vigilar la disciplina de jueces, magistrados y ministros: Bátiz aseguró que en términos generales, y a pesar de las críticas, en el poder judicial la mayoría son personas de bien que van a ejercer su función correctamente. FOTO: Especial

"No va a corregir sus sentencias, se va a ocupar de la conducta, que no abandonen sus lugares, que traten a su propio personal con respeto, respetando su dignidad, que no les exijan más trabajo del debido y cuidar que su patrimonio sea congruente con sus ingresos", concluyó Bernardo Bátiz.