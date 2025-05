Crecen funerarias de bajo costo

Funerarias J. García López sigue con su programa de expansión y planea pasar de cinco a 20 locales de su servicio de bajo costo Santa Gloria Velatorios; abrir seis sucursales más de J. García López además de impulsar su servicio Bye bye friend, para el descanso eterno de las mascotas.

“El plan es tener 20 funerarias de Santa Gloria en colonias emblemáticas de la Ciudad de México, seguir creciendo con los santuarios para mascotas Bye bye friends y por supuesto con más sucursales de J. García López. Nuestro plan es tener una sucursal en cada alcaldía de las 16 en la capital del país. Tenemos ahora ya 10 funerarias”, dijo Manuel Ramírez, director general de J. García López.

En entrevista con El Heraldo de México explicó que con los velatorios Santa Gloria iniciaron hace cinco años con inmuebles más sencillos en cuanto a su arquitectura y diseño, “pero con el mismo servicio que nos ha caracterizado en J. García López: atención en todo momento, servicio cálido y humano a precios más accesibles”.

Señaló que con este concepto buscan ubicarse en colonias populares, y actualmente son el grupo que atiende 35 por ciento de los servicios funerarios que se contratan de forma privada.

Un tema que lamentablemente persiste en el país, señaló el directivo, es que 65 por ciento de los establecimientos funerarios operan bajo algún grado de informalidad.

“¿A qué me refiero con informalidad? A las malas prácticas, el no contar con la infraestructura, con el establecimiento adecuado, ya no hablemos de permisos y todo lo que tiene que ver con la documentación correspondiente”, comentó el directivo.

Otro tema relacionado con los servicios funerarios en los que observan hay un área de oportunidad es la previsión, ya que solamente 6 por ciento de la población cuenta con un plan preventivo para decesos.

“De cada 100 familias, 94 no saben cómo enfrentar uno de los momentos más vulnerables que puede vivir un ser humano”, señaló el directivo.

Ramírez explicó que en el caso de J. García López hay un ahorro de 25 por ciento de descuento de lo que te puede costar un servicio de necesidad inmediata, en relación con haberlo adquirido de forma anticipada.

MASCOTAS

La empresa ha encontrado un nicho de mercado en el servicio de mascotas, y planean abrir en unas semanas el segundo santuario en la colonia Condesa de la Ciudad de México y tener cuatro al final del año.

“Empezamos hace tres años con el tema de mascotas. Hoy estamos operando entre 12 y 14 servicios diarios y estamos vendiendo más de mil contratos mensualmente”, comentó.

Explicó que el crecimiento obedece a que en el Valle de México hay unos 20 millones de mascotas, 73 por ciento caninos y 21 por ciento gatos.

