Recibe Evelyn Salgado la estafeta para la realización de la 50 edición del Tianguis Turístico 2026 en el Hogar del Sol

Acapulco está listo para recibirlos con su fuerza legendaria, con su historia viva y con la esperanza renovada de un futuro aún más brillante”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al recibir de manos de su homóloga de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda, la estafeta para la edición 50 del Tianguis Turístico, que se realizará en Acapulco, Hogar del Sol.



“El Tianguis Turístico 2026 no será una edición más, será la celebración de un destino que se levanta, que levanta el vuelo como el Ave Fénix. Que inspira y que vuelve a abrazar al mundo con la fuerza de su espíritu. Gracias Baja California por su cariño, por su anfitrionía y por todo el amor que nos brindaron en esta edición número 49 del Tianguis. Nos vemos en Acapulco, en el corazón invencible del turismo mexicano”, expresó la mandataria.

En el evento que se realizó en el Estadio Caliente de esta ciudad fronteriza, la gobernadora expresó su agradecimiento hacia todos los que han ayudado a Acapulco y destacó el apoyo recibido para continuar en esta ruta para el fortalecimiento de este destino. Con la presencia de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora y del subsecretario Sebastián Ramírez Mendoza, la jefa del Ejecutivo estatal reiteró su gran compromiso para lograr una gran edición 2026.



“Vamos a poner lo mejor de nosotros, con mucho corazón, vamos a seguir demostrando que cada una de las ediciones del Tianguis Turístico tienen su toque, tienen su corazón. Acapulco no es sólo un destino turístico, es el origen de la historia moderna del turismo en México, por eso este Tianguis de Oro, será un homenaje a la fuerza de Acapulco, el Hogar del sol renace gracias al amor profundo de su gente”, añadió.



La titular de Turismo federal reconoció en la gobernadora Evelyn Salgado a una gran embajadora, no sólo de Guerrero, sino de todo México. “El siguiente Tianguis es una estafeta muy alta, 50 años cumple el Tianguis Turístico; no es un gran escaparate solamente de promoción, es una ventana del porvenir. Hoy en cada cita dejamos claro que el turismo transforma vidas. Hay que seguir transformando vidas en cada uno de los estados”, dijo.



En su intervención, el representante del gobierno federal habló sobre la puesta en marcha del programa Acapulco se transforma contigo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que va a permitir contar con un destino transformado, mediante proyectos como el transporte marítimo Maribús, la remodelación de la Terminal Marítima, el apoyo de Fonatur para la atención de los servicios públicos, entre otros. Y agregó: “En 2026 van a encontrar un Acapulco renovado, más limpio, más bonito y más hospitalario. Nos vemos en Acapulco en 2026”.

Durante su intervención, la gobernadora de Baja California expresó su beneplácito ante la entrega de esta estafeta a la que llamó, “la cuna de los Tianguis Turísticos”, la sede natural de este gran evento y que lo vio nacer. “Las y los guerrerenses nos han mostrado su fortaleza y la resiliencia en más de una ocasión. Como lo hicieron para salir adelante tras un desastre natural como el que vivieron hace menos de dos años y contra viento y marea, organizaron el Tianguis Turístico 2024. Te lo he dicho mi queridísima amiga y gobernadora, Evelyn Salgado, ustedes hacen honor al nombre de su estado, pues son auténticas guerreras y guerreros y sé que harán un grandísimo Tianguis 2026. El histórico número 50, porque hoy caminamos sobre bases firmes”, añadió.



Asistieron a este evento, el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones; el secretario de Turismo de Baja California, Miguel Aguiñiga Rodríguez; la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el alcalde de Tijuana, Ismael Burgeño; el presidente de la Asociación de secretarios de Turismo de México, Bernardo Cueto Riestra, entre otros.

