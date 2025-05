Leonardo Ortiz: Del arte rupestre al abstracto

La pintura estaba en el camino de Leonardo Ortiz (Mazatlán, 1969): “Pintaba desde chico, inclusive mi primera exposición individual la hice a los 16 años de edad. Después, a la hora de elegir una carrera formal de licenciatura, de formación universitaria, elegí el Diseño gráfico porque era algo que se vinculaba mucho a la pintura artística puramente”, cuenta.

Trabajar con telas, óleo, acuarela y acrílico fue algo que se quedó para siempre en su vida hasta forjar un estilo, que, si bien es figurativo, juega con la imagen, el color y la forma para proponer otro acercamiento con la realidad. Así ha surgido “A, reflejo del arte, ayer y hoy”, un lienzo de 90 por 120 centímetros elaborado por invitación de El Heraldo de México para diseñar la capitular de la sección Artes.

En la obra, pintada con acrílico, “hay un reflejo del propio carácter de la A, un reflejo en donde una A evoca las primeras muestras de pintura artística de la civilización, que son las pinturas rupestres hasta describir un viaje en el tiempo y llegar hasta el otro reflejo, que proyecta una pintura abstracta y nos remite al arte contemporáneo. La idea fue abarcar, con la A de Artes, desde los inicios hasta la actualidad de las artes plásticas”, explica.

Ortiz, quien estudió grabado y dibujo en La Esmeralda, y quien actualmente radica entre la Ciudad de México y Baja California Sur, recuerda maestros que lo marcaron como Armando Manríquez o Emilio Galindo, “todos van dejando algo y uno va tratando de aprenderles siempre”. Desde el inicio, el pintor se decantó por el arte figurativo, su propuesta incluyó algunas interpretaciones de paisajes tradicionales mexicanos, pero poco a poco fue poniendo énfasis en elementos que han estado presentes a lo largo de su vida, como el entorno marino.

“Siempre he tenido una identificación muy directa con el mar, nací en el mar, viví en el mar mucho tiempo, tengo una relación cercana, lo he vivido, y todas las historias y vivencias que vienen de la mano del mar, me han impactado y trato de representarlas y retomarlas. A veces, por ejemplo, trato de hacerle homenaje a los pescadores, a las mujeres y los hombres que se rifan la vida en el mar pescando, otro homenaje es a la flora marina, en ese mundo inagotable del mar”, cuenta.

Experimentando, el artista salta de una técnica a otra, y hay una inquietud constante por reflejar lo vivido: “Siempre esta esa búsqueda, incluir nuevos elementos al figurativismo puro y que les va dando ciertos toques de surrealismo o de fantasía, o de colorismo muy purista. En mi obra hay una mezcla de estas corrientes que a la larga espero que terminen siendo fácilmente identificables”.

Después de trabajar con el acrílico, Ortiz está regresando a la acuarela por lo que especializa su técnica en el Museo de la Acuarela de Coyoacán. Y ya ha empezado a trabajar en una nueva serie, esta vez inspirada en las pinturas rupestres de Baja California, que estará lista a finales del año: “Paradójicamente, como son tan antiguas, no hay mucha información, entonces casi casi todo es interpretación y cada quien le dará el valor interpretativo que tenga. Yo se lo doy con mayor relevancia a la interpretación artística, pero la interpretación bajo otras perspectivas también está ahí, la antropológica, la histórica, etc.”.