Gerardo Vargas solicita licencia para enfrentar proceso con la ley en la mano

El presidente municipal de Ahome, Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, anunció este jueves su decisión de solicitar licencia al cargo, con el objetivo de enfrentar el proceso de desafuero iniciado en su contra desde el Congreso del Estado.

“Con la frente en alto y viéndolos a los ojos, como siempre lo he hecho, tomo esta decisión con la claridad y responsabilidad que han guiado mi trayectoria. No es un acto de debilidad, sino de convicción en la justicia”, afirmó.

Vargas Landeros señaló que el proceso en su contra no tiene sustento legal y responde a intereses políticos. “Se trata de una acción injusta, sin fundamento jurídico, orquestada desde la Fiscalía General del Estado, en una evidente extralimitación de funciones y abuso de autoridad”, denunció.

Embestida es resultado del temor que genera un liderazgo: Vargas Landeros

El edil aseguró que esta embestida es resultado del temor que genera un liderazgo construido desde abajo, con resultados tangibles y un gobierno cercano a la ciudadanía.

“Lo que está en juego no es sólo un cargo, sino el respeto a la voluntad popular y el derecho a gobernar con honestidad y compromiso”, subrayó.

Durante su gestión, Ahome se consolidó como el municipio más seguro de Sinaloa y uno de los diez más seguros del país, según datos del INEGI. Su administración, dijo, se ha guiado por los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Solicito licencia para defenderme con firmeza y con la ley en la mano. No me voy a esconder. Esta es una lucha por la verdad, por la legalidad y por el respeto a la gente. Confío en que saldremos adelante, con el respaldo de las y los ciudadanos de bien, que saben distinguir entre justicia y persecución política”, concluyó.