Festejo felino en el Zocalo con "Flow"

Tras ganar un premio Oscar, Gints Zilbalodis, director de Flow, presentó ante miles de personas, en el Zócalo de la CDMX, la cinta que tiene como protagonista a un gato negro. “Es más grande de lo que esperaba (…) creí que le iría bien en festivales, pero no que se fuera a convertir en un blockbuster”, comentó el creador.

En una conferencia previa el director explicó que simplemente intentó que, “es una película que busca emociones y la gente alrededor del mundo ha entendido este significado”.

Gintz comentó que Flow, no buscó tener un final feliz, sino algo un tanto más acercado a la realidad. “A veces tienes una conclusión en donde todo se arregla o se resuelve y ya no te preocupas, pero queríamos mostrar que no todo tiene una solución sencilla”.

Acerca de los animales que aparecen, el director dijo que no intentó impregnarles sentimientos, sino más bien, mantener su esencia natural. “No quería humanizarlos, hay cierta inocencia en los animales que quería conservar”.

También sobre los animales, Zilbalodis agregó que uno de sus preferidos; y de la gente también; fueron los capibaras. “Creo que son muy populares, tal vez el tercero más famoso detrás de los gatos y los perros en este momento. La gente quiere ser como los capibaras para encontrar la paz, los envidiamos (…) es uno de mis personajes favoritos”.

Asimismo, Gintz indicó que al ser una película independiente, el tema más complicado fue la publicidad. “El reto de encontrar una audiencia es que no teníamos el presupuesto para promocionar”.

Por su parte la jefa de Gobierno, Clara Brugada aseguró, "hoy es 30 de abril, feliz día del niño y la niña en esta Ciudad de México y aquí estamos cerrando el zocalito de las infancias, en este lugar se congregaron durante seis días un millón cien mil niñas, niños y adultos a disfrutar, a sorprenderse, a aprender y cerramos como broche de oro con este cine comunitario, con esta enorme pantalla”.

Y agregó, “aquí está su joven director que viene de un país lejano llamado Letonia y le decimos que aquí estamos más de 15 mil personas y nos encanta que nos acompañe para ver su hermosa película, que en México más de dos millones de personas han visto su película y les ha llegado al corazón. Usted con su arte nos recuerda que con ternura se puede transformar este mundo y que una historia sin palabras lo puede decir todo”.

Gints Zilbalodis no solamente cumplió con el papel de la dirección, sino que también fue guionista, productor e incluso fue uno de los musicalizadores. “Trabajé ocho horas en hacer la música aunque solo usamos 50 minutos (…) a los animadores en vez de decirles lo que quería les ponía la música y eso los hacía entender mejor las emociones que quería transmitir”.

Acerca de la llegada de la película a plataformas de streaming, el guionista declaró que está más inclinado por la pantalla grande pero que ver la peli en casa tiene una gran ventaja. “Prefería que la gente la viera en los cines, pero también somos muy afortunados de tener las dos opciones (…) lo bueno del streaming es que puedes ver la película con tus mascotas, lo que sería más difícil en los cines. Invitó a la gente a ver la película con sus mascotas”.

“Flow”, ha cruzado las barreras de lo artístico, y ha logrado algunas acciones colaterales, como aportar a que los gatos negros, comenzarán a ser más adoptados. “No es algo que planees, son cosas que pasan de manera inesperada, pero es asombroso”, mencionó el productor.

Gintz declaró que iba a tomarse un tiempo para trabajar en su próxima película, pero no pudo resistirse a la proyección de “Flow”, en el Zócalo de la Ciudad de México. “He estado viajando y promocionando este filme casi un año y después de los Oscar quería descansar y trabajar en mi próximo proyecto, pero cuando se presentó esta oportunidad no pude negarme y es una locura, es asombroso, especialmente en México donde la película tuvo una mejor respuesta”.

La próxima película animada del lituano llevará por nombre “Limbo”, en donde esta vez, los protagonistas serán personas. “Mi próxima película será también hecha de una manera similar a “Flow”, en un estudio en Letonia. Esto nos da mucha libertad (…) realmente quiero hacer cosas diferentes, diferentes a “Flow”. No quiero hacer algo parecido una y otra vez”, comentó el cineasta.

Este nuevo proyecto es un reto para el director, pues no está acostumbrado a incluir charlas en sus metrajes. “Es la primera vez que trabajaré con diálogos, lo que es un nuevo reto para mí (…) los personajes son humanos. He estado escribiendo el guion y lo trabajé mientras viajaba gracias a “Flow”, entonces está bastante avanzando. Esperamos terminarla más rápido. Pasar de hacerla en cinco años a realizarla en tres”.

“Hay cosas que no puedo expresar con palabras y solo pueden ser expresadas en el cine. Es como otro lenguaje (…) si puedes expresar algo con menos palabras das un mensaje más poderoso”, agregó Gintz.

“Es una locura que una película tan pequeña se pueda presentar aquí”. “Yo puedo aprender de México y ustedes pueden aprender de Letonia”.

“Flow”, ganó el premio Oscar a la mejor película de animación en la 97ª edición de los premios de la Academia.

No contiene ningún diálogo

Recaudó más de seis millones de dólares sólo en México.

PAL