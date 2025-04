UNAM eliminará artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario sobre actos vandálicos

A una semana de la aprobación del artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario de la UNAM, el cual establece que los estudiantes implicados en manifestaciones que incluyan actos vandálicos, y en medio de las protestas de los alumnos para defender su derecho a la libertad de expresión, la institución acaba de emitir un comunicado en donde dio a conocer que eliminará dicha medida.

Estudiantes defendieron su derecho a la libertad de expresión

Foto: Cuartoscuro

Comunicado de la UNAM

A la comunidad universitaria:

El día de hoy, la Comisión de Legislación del H. Consejo Universitario acordó, por unanimidad, la eliminación del artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario, en atención a las inquietudes expresadas por diversas voces de nuestra comunidad.

Noticias Relacionadas Avanza la UNAM en su reestructuración para enfrentar los crecientes desafíos

Esta decisión será sometida a la aprobación del pleno del H. Consejo en su próxima sesión.



Es importante reiterar que esta disposición no está vigente puesto que el Reglamento no ha sido publicado y el rector ha instruido que no se haga hasta que el Consejo Universitario sesione.



Así, la Comisión atiende al principio universitario de escuchar y privilegiar el diálogo para construir normas que garanticen un entorno seguro y el ejercicio permanente de derechos y libertades de toda la comunidad universitaria.

Por mi raza hablará el espíritu.