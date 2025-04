Empresas automotrices siguen en México: Sheinbaum

Frente a la turbulencia económica provocada la imposición arancelaria de Estados Unidos a la importación de automóviles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se mantienen en el país las empresas automotrices, así como las inversiones.

“La mayoría de ellas nos han dicho que no piensan en este momento cambiar nada y que tiene que asentarse la situación”, afirmó.

Aseguró que aunque esta circunstancia “no es la ideal, México está mejor que otros países, vamos a decirlo así, por la integración productiva que hay”, puntualizó.

En la conferencia de prensa matutina, la mandataria dijo que continúa el diálogo con las autoridades estadounidenses sobre el tema, y ayer viajó a Washington el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para reunirse con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

En el relanzamiento del Plan México, la presidenta Sheinbaum Pardo planteó ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos.

Este martes en el salón Tesorería de Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo Federal manifestó que se mantiene el diálogo con los CEOs de las empresas automotrices para conocer los planes de inversión en el país.

“Ahora, no queremos nosotros decir qué va a pasar a futuro. Lo que sí es que estamos hablando con todas las empresas de automotrices; personalmente he hablado con muchos de los CEO, que se llaman, los gerentes globales de varias de las automotrices para conocer qué es lo que están pensando a futuro con relación a nuestro país. La mayoría de ellas nos han dicho que no piensan en este momento cambiar nada y que tiene que asentarse la situación”, expresó.