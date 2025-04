Es obligación de quienes organicen debates invitar a todos los candidatos de la elección judicial: Uuc-kib Espadas

Uuc-kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), habló en entrevista con Adriana Delgado para Heraldo Radio sobre el inicio de las campañas para contender por un cargo en la elección judicial que se llevará a cabo el próximo 1 de junio.

Al respecto, señaló que ya están en marcha las campañas con las limitaciones que pone la ley y el reglamento del INE, donde "se contemplaron campañas muy austeras", dijo.

"Los candidatos y candidatas están saliendo a buscar el voto, estamos viendo algunos movimientos territoriales, que es lo que se esperaba en una campaña de esta naturaleza donde no hay partidos políticos", resaltó.

En tanto el INE está en la selección de los funcionarios de casilla, "nuestros capacitadores están acudiendo a los domicilios de los ciudadanos", contó.

Con respecto a posibles debates entre los candidatos y candidatas de la elección judicial, Uuc-kib Espadas explicó que estos pueden ser organizados por una universidad, un medio de comunicación o una Organización No Gubernamental (ONG).

Sin embargo, aclaró que es su obligación invitar a todos los candidatos y candidatas, y ya será decisión de cada persona asistir o no.

"Los medios de comunicación pueden hacer entrevistas, es una actividad en la que el INE no interfiere, lo que no se puede es comprar pautas ni hacer promoción, ni siquiera con su propio dinero, tampoco en redes sociales, ahí el proceso debe ser orgánico, no se pueden pagar pautas", subrayó el consejero.