Rosa Icela Rodríguez impulsa diálogo y nuevas estrategias para la búsqueda de personas

Este lunes 7 de abril, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez encabezó una mesa de diálogo por instrucción de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, con la intención de conformar una agenda de trabajo conjunta con familiares de personas desaparecidas para garantizar que haya verdad, justicia y atención a casa uno de sus casos.

Asimismo, dejó en claro que la prioridad del Estado según las indicaciones de la presidenta, es atender el problema de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas haciendo especial énfasis en el decreto de la mandataria que cuenta con principios fundamentales como el derecho humano a ser encontrado y el derecho de las víctimas a buscar a sus familiares, mismos que el Estado se compromete a garantizar y proteger.

Discurso completo de Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación 7 de abril de 2025

Muchas gracias. Gracias por su presencia a todas y a todos y a cada uno de ustedes.

Gracias por permitirnos este diálogo. Gracias por el viaje que hicieron, muchas gracias.

Aparte de saludarnos, muy bien que podamos iniciar con ustedes y con otros colectivos una mesa de diálogo para la agenda de desaparición de búsqueda de personas.

Me parece que, si hacemos un buen trabajo, podemos llegar a acuerdos que nos lleven a buscar la verdad, la justicia y la no impunidad en aquellos casos en donde se haya cometido algún delito.

Nosotros tenemos la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum —a todas las dependencias del Gobierno de México nos dio esa instrucción— de atender como una prioridad del Estado el problema de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias.

Ese es un primer compromiso que nosotros queremos hacer, y queremos que nos ayuden a hacer esta agenda de trabajo que nos lleve a la localización de sus seres queridos.

También nos instruyó, y lo digo para todos los servidores públicos que estamos aquí, y otros que están en otro lado, y que no escuchan, a actuar con sensibilidad con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos y a escuchar las necesidades de los familiares de personas desaparecidas.

Entonces, les digo a los compañeros de la Secretaría de Gobernación, pero también a los que no forman parte del gobierno como tal, del gobierno central, que son de otras entidades autónomas, este compromiso que hace la Presidenta con todas y todos ustedes.

Compartirles que, como ustedes se han enterado, el gobierno está trabajando en una estrategia que hoy les queremos proponer y quisiéramos que ustedes opinaran al respecto.

No es solamente una propuesta del Ejecutivo, sino que queremos trabajar con ustedes y que vean cómo son estas propuestas y si podemos tener la opinión positiva de parte de ustedes o, en su caso, el acuerdo de que se pueda mejorar, de que se puedan reforzar estas medidas que hoy les quisiéramos presentar.

Lo primero es decirles que la Presidenta –como saben– en días pasados emitió un decreto por el que se fortalecen los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

No les voy a comentar todo el decreto, solamente me voy a referir en lo general a dos párrafos, pero quiero que lo tengan, está publicado, para que sepan cuál es la línea que nos dictó a nosotros como servidores públicos para la atención de todo el tema de búsqueda.

En ese decreto, la Presidenta de México nos da unos lineamientos generales, por ejemplo: nos indica el derecho humano a ser encontrado y el derecho de las víctimas a buscar a sus familiares, que son principios fundamentales que el Estado debe garantizar y proteger. Son dos principios a los que ella se ha comprometido en este decreto.

El Estado mexicano tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas, asegurando la debida coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como las fiscalías y procuradurías de justicia estatales y federales, evitando la impunidad y fortaleciendo el acceso a la justicia.

La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad son ejes centrales del gobierno, y por ello es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda de personas.

El decreto fue un instrumento importante para entender que estamos del lado de la justicia y de la verdad, y que es siempre en colectivo donde se construyen las soluciones que permanecen.

Pero la Presidenta Claudia Sheinbaum no se quedó solo con el decreto, propuso una reforma, o varias reformas a diversas leyes, como por ejemplo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Solamente quiero destacar diez puntos, me parece que son de los más importantes para ponerlos en la mesa y que puedan estar abordando este y otros temas que a ustedes les interesen. La agenda no está constreñida solamente a esto, sino a lo que ustedes vayan a acordando.

Pero sí me interesa decirles, de saque, qué es lo que está pensando como mandataria en este país y que ustedes pueden decir esto no nos sirve, esto sí no sirve y adelante.

¿Qué podemos destacar de estas leyes? Nuevas figuras e instrumentos creados por la ley.

Uno, es la Plataforma Única de Identidad. Integra la CURP con datos que tiene que ver con huellas y con fotografía, y estos tienen que ser como, desde la niñez, desde recién nacido hasta grande, porque actualmente pues nada más tenemos de 18 años en adelante, y tenemos, a la mejor, de la escuela, pero no hay un registro oficial que abarque a toda la población.

La Alerta Nacional para la Búsqueda de Localización e Identificación. Es un sistema de activación inmediata en todo el país al momento del reporte de una persona desaparecida o no localizada, con participación obligatoria de autoridades y entidades públicas y privadas.

Que rápidamente cuando está una persona desaparecida, se active una alerta que no tenemos actualmente.

La Base Nacional de Carpetas de Investigación, que sea un registro único de todas las carpetas iniciadas por delitos de desaparición, actualizado en tiempo real por las fiscalías especializadas y operado por la Fiscalía General de la República.

Otras son nuevas obligaciones para las autoridades, ¿cuáles? Que las autoridades de los tres niveles de gobierno vinculen sus sistemas y registros con la Plataforma Única de Identidad.

El cinco es la participación de particulares, donde los sujetos obligados deberán habilitar servicios gratuitos de consulta y acceso en tiempo real a sus archivos y bases biométricas para facilitar la búsqueda de identificación.

¿De qué estamos hablando cuando decimos participación de particulares?

La ley incluye a laboratorios, a funerarias, a hospitales, a donde pueda haber datos firmes, serios, certeros, aunque no sean del gobierno.

El fortalecimiento institucional, donde nos está planteando la Presidenta que las fiscalías cuenten con unidades de análisis de contexto, con áreas de búsqueda inmediata y de larga data, así como la atención a las unidades de atención a víctimas, el reforzamiento a los departamentos especializados en delitos cibernéticos; también que se establezcan perfiles mínimos para el personal definidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, perfiles también.



El número siete es el inicio inmediato de investigaciones. Toda autoridad que reciba un reporte o denuncia deberá notificar inmediatamente a la Fiscalía Especializada, que no se quede por allá, que no se quede solamente en una acta circunstanciada, o un acta de hechos, sino que notifique que hay una persona desaparecida o una persona no localizada.

También que la carpeta de investigación debe iniciarse sin demora, independientemente de la forma de recepción del caso.

La Comisión Nacional de Búsqueda deberá activar acciones inmediatas en paralelo y mantener la coordinación con las fiscalías.

La ocho es la capacitación y profesionalización, donde se establece la obligación de capacitación continua para el personal ministerial, policial y pericial.

La otra es una iniciativa que también fortalece la obligación de toda autoridad para alimentar el Banco Nacional de Datos Forenses. No solamente se trata del ADN, sino también de los restos, pero también de los tatuajes, de todo, que se suban a una plataforma, a un Banco Nacional de Datos Forenses. Y quien no lo haga, quien no lo suba, será sancionado.

Finalmente, el número diez, que ya me extendí, responsabilidades y sanciones. La pena por desaparición forzada o cometida por particulares se equiparará a la del secuestro.

Por lo menos de cincuenta años de prisión, en adelante, hasta lo que le dé la vida. Y la otra, eso es para los servidores públicos. Aquellos que oculten o retarden la información, enfrentarán de cuatro a 16 años de prisión.

Con esto termino esta parte y solamente decirles dos cosas: la historia misma de la Presidenta de México da cuenta de la importancia de escuchar a las familias, a los seres queridos, a las organizaciones que trabajan esos temas y que tienen el objetivo de conocer la verdad y hacer justicia.

Vamos a tener un diálogo desde la sensibilidad y el respeto pleno a los derechos humanos.

El gobierno les reconoce como víctimas y su derecho a participar activamente durante las acciones que se implementen para la búsqueda y localización de sus seres queridos, así como garantizar su derecho a la información, tanto de las actividades como del resultado de las mismas.

Ustedes, como víctimas, son el centro en todas las etapas, para alcanzar la justicia y la no impunidad.

Hoy, quiero reiterar mi agradecimiento personal y como secretaria de Estado, para su asistencia, para el inicio de este diálogo con ustedes, y reconocer su papel de víctimas y nuestra atención, toda, estará con ustedes.

Agradecer también al equipo y pedirles, por favor, que pongan atención en el trabajo que van a realizar para que el levantamiento de las propuestas se haga de manera seria y muy institucional.

A ustedes, gracias que nos permiten servirles, gracias por su atención y gracias que nos permiten trabajar para ustedes y con ustedes. Muchas gracias