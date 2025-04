Agradecemos la confianza y apertura de familiares de personas desaparecidas para avanzar en este tema: Rosa Icela Rodríguez

Este lunes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez encabezó una mesa de diálogo con familiares de personas desaparecidas con el objetivo de conformar una agenda de trabajo conjunta y así garantizar que haya verdad, justicia y atención a casa uno de sus casos.

La reunión se realizó este lunes 7 de abril. FOTO: Especial

Tras concluir este primer encuentro, la responsable de la política interna de México agradeció la confianza y apertura de familiares de personas desaparecidas para avanzar en este tema, así lo informó en un mensaje que difundió en su cuenta oficial de X:

"Concluimos el primer diálogo con familiares de personas desaparecidas", compartió la secretaria de Gobernación. FOTO: Especial

"Esta tarde concluimos el primer diálogo con familiares de personas desaparecidas. Agradecemos su confianza y apertura para juntos avanzar en este tema de tanta relevancia para nuestro país", publicó la funcionaria en la red social.

Esta tarde concluimos el primer diálogo con familiares de personas desaparecidas. Agradecemos su confianza y apertura para juntos avanzar en este tema de tanta relevancia para nuestro país. uD83CuDDF2uD83CuDDFD@Claudiashein @GuerrerosJalisc @arturomedinap pic.twitter.com/QWLMNr8dhQ — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 8, 2025

Discurso de la secretaria de Gobernación de México

Muchas gracias. Muy buenas tardes.

Estamos al final de esta reunión que nos llevó varias horas, y durante las cuales se hicieron diferentes planteamientos.

Hoy, las víctimas, familiares de desaparecidos han sido escuchados con respeto y dignidad.

Hubo un espacio de atención y confianza.

La primera cuestión es que no será, como ustedes lo han pedido, no será la última de las reuniones. Por lo pronto, estamos convocadas para el 23 de mayo, si ustedes están de acuerdo, y sí podemos seguir caminando y dando respuesta a los planteamientos que ustedes han hecho.

Estos planteamientos, exigencias, quejas y demás que expusieron con libertad y que pidieron, por ejemplo, mejorar el apoyo de las comisiones de búsqueda, de las comisiones de víctimas y de derechos humanos.

También reforzar el registro de las diferentes bases de datos y actualizarlas, para que tengamos herramientas para la búsqueda.

Otra parte importante, y somos empáticos en esa parte, es que debe haber servidores públicos que tengan sensibilidad frente a las víctimas.

Ese es uno de los planteamientos que ustedes han hecho en todos lados, en las fiscalías, en las comisiones, y en el gobierno y en la secretaría de Gobernación.

Esto con lo que inicié, vamos de apertura y diálogo permanente, que nos hemos comprometido, que así sea.

Queremos precisamente que haya autoridades y nos hemos comprometido a que tengan un buen trato; a que sean congruentes con la obligación de atender o de coadyuvar cuando la competencia cae en la jurisdicción de esas autoridades.

Nosotros estamos convenciendo a todos los servidores públicos de que sea un enfoque con perspectiva de atención y protección a sus derechos.

Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer, y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, van a tener que irse, porque la Presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta.

Vimos muy bien el mensaje de parte de las y los servidores públicos, de compromiso para coordinarse de manera institucional entre fiscalías y comisiones de búsqueda y las comisiones de víctimas.

Ojalá que los compañeros y compañeras que hoy estuvieron siempre den una oportuna intervención y el apoyo emocional a las víctimas, para quienes así lo requieran.

Las instancias que fuimos convocadas aquí, es muy bueno, porque permite una atención integral, no es cada quién por su lado, sino que atiendan los casos y también este buen acuerdo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que establezca el acompañamiento con la Fiscalía General de la República y, en su caso, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o las comisiones estatales.

A mí me pareció bien la disposición de la Comisión Nacional de Búsqueda de brindar apoyos para que se realicen las búsquedas de manera más profesional, digamos equipos, y que haya más disposición y apertura de nosotros para escuchar a representantes, organizaciones y colectivos.

Yo quiero reiterar que el espacio de atención es su derecho, no es una concesión.

Que representa el compromiso y el reconocimiento a la obligación que se tiene como Estado.

Somos sensibles y reconocemos que existen áreas de oportunidad, desafíos dicen ahora, para fortalecer los mecanismos institucionales de atención integral a los planteamientos, a fin de dirigir todos los esfuerzos e instancias para llegar a la verdad y justicia.

Todos los casos son importantes y debemos cumplir, acompañar y actuar en consecuencia; también cumplir las instrucciones de la Presidenta de México para implementar los mecanismos que les expuse en mi primera intervención.

Para tomar en consideración las observaciones que ustedes tengan al respecto, o sea que no se aprueben si no tienen la intervención de ustedes, sus comentarios son muy importantes.

Nosotros creemos que sumando esfuerzo y estando juntas en este camino, es importante para llegar a la verdad y a la justicia.

Decimos que más allá de la obligación que como Estado tenemos, es nuestra convicción, nuestro compromiso con todas las personas víctimas. Los planteamientos que hoy escuchamos, les daremos atención, seguimiento.

Vamos a seguir fortaleciendo nuestra comunicación con ustedes, para que se tenga acceso a la información, como nos hemos comprometido y también a los avances, siempre de manera confidencial y respetando sus derechos.

Y, si bien es cierto que nos encontramos ante desafíos institucionales, también estamos frente a la gran oportunidad de fortalecer nuestras capacidades, nuestra intervención y ser más eficientes para lograr nuestro objetivo, que es la verdad, la justicia y la paz.

Gracias hoy por sus aportaciones, por su disposición para este acercamiento.

Nosotros somos los que les damos las gracias a ustedes.

Es importante una atención digna y respetuosa, y la iremos mejorando en todo lo más posible. Hay una convicción de nosotros que podemos mejorar procesos de búsqueda y de investigación de manera coordinada y orientada a prevenir escenarios de impunidad, incluyendo a las autoridades que son omisas o que son dilatorias, o que solo levantan los hombros y que dicen: “no quiero atenderte”, o que hacen una cuestión negativa frente a las víctimas. El día de hoy, lo que yo quiero decirles es gracias por la reunión.

Estamos entonces para el 23 de mayo, para nuestra siguiente reunión, y decirles que sería el doctor Froylán Enciso, el encargado para el seguimiento de ustedes. Una sistematización de la información. Y por hoy gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar para ustedes.