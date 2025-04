Mateo García el nuevo pequeño gigante en la pista

Hoy, en pleno Día del Niño, los y las peques reciben regalos o sueñan con ser como uno de sus ídolos. En el caso de Mateo García de nueve años, en vez de jugar con un coche de juguete, conduce desde los tres uno de verdad, y no sueña, sino que asegura va a ser mejor que Sergio Pérez.

“Yo no quiero ser como Checo Pérez, quiero ser mejor. A mí me gustaría ser Mateo García Patiño y mi meta es ser Campeón Mundial de F1”, dijo el pequeño.

El padre de Mateo, José Montaño, estuvo ligado al automovilismo deportivo, corriendo 16 años en la NASCAR México, por lo que su hijo creció en ese ambiente.

“Desde que Mateo tenía un mes de nacido me lo llevaba al taller con el equipo, y hasta los compañeros del taller me ayudaban a cambiar pañales, lo subía a la moto y siempre estuvo en las carreras”, mencionó su padre.

A punto de cumplir tres años, le enseñaron a andar en moto y poco después le compraron un Kart que comenzó a dominar. En esa categoría, a los cuatro años ganó el Campeonato Nacional en México y a los cinco, decidió con su esposa Angie Patiño buscar el nivel más alto en el mundo de esta categoría y el destino fue Gran Bretaña ganando su primera competencia en Gales.

Créditos: (Especial)

En Inglaterra compitió tres años, evolucionando en su manejo. “En cuanto cumplió ocho años ya tenía la edad adecuada para competir en el Mundial de Italia y en ese país ya llevamos dos años participando en el Mundial de F4”, señaló Pepe Montaño.

En un día tan especial, Mateo Driver platicó con Meta de cómo se siente corriendo en las pistas más importantes.

“Me encanta correr, siempre que me subo al kart es mi momento más feliz del día y además, solo pienso en ganar”, dijo el pequeño quien agregó no tener miedo a las velocidades que alcanzan los autos.

“No, no me da miedo porque, mira, si me diera miedo, no tendría porque hacerlo; además de que la velocidad me fascina y sobre todo, rebasar y las arrancadas que son divertidísimas”, indicó el niño nacido en el Estado de México.

Navidades, Reyes, cumpleaños y Días del Niño, han sido diferentes a las de cualquier otro infante.

“Pedía llantas nuevas para mi coche por que así podía meter los mejores tiempos, también una vez pedí un volante nuevo para mi simulador y también he pedido refacciones”, dijo el nuevo pequeño Gigante de las pistas.

Por Iván Rivera

EEZ